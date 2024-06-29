Модные купальники 2024: тенденции, тренды, новинки

Модные фасоны, цвета и декор.

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Лето в самом разгаре, а это значит, что настало время насладиться жаркими днями у воды. Можно расслабиться на шезлонге, поплавать в море или посетить аквапарк. Для каждого случая вам обязательно понадобиться стильный и удобный купальник. Это незаменимый элемент летнего гардероба.

Мода на купальники меняется каждый сезон. Она предлагает нам новые тренды, яркие расцветки и разнообразные фасоны. В этой статье мы рассмотрим вместе со стилистом, какие решения дизайнеры представили в 2024 году.

«Сегодня в магазинах можно найти разнообразные варианты купальников. Дизайнеры предоставили интересные цвета, фасоны и декоры, которые подойдут на любой тип фигуры. Каждая женщина сможет найти что-то по своему вкусу. Рассказываю, какие тренды в этом году и как выбрать свой идеальный комплект».



Как выбрать купальник?

Я рекомендую выбирать тот купальник, который нравится. Хотя бы на пляже попробуйте позволить себе расслабиться и получать удовольствие от воды, солнца, тепла.

Универсальный совет — подчеркнуть достоинства и скрыть то, что вы считаете недостатками фигуры. Сегодня в моде слитные и раздельные купальники, максимально открытые и закрытые — есть из чего выбрать. Например, если нужно добавить объём в груди или бёдрах, то цветы, воланы и другой декор его обеспечат.

Дизайн купальников — 2024

Цвета

Пляжная мода менее подвижная, чем городская. Однако зачастую бренды в своих круизных коллекциях повторяют ключевые тренды года. Так, в 2024-м самые модные цвета: красный, белый, голубой, нежно-жëлтый, лавандовый и фисташковый. Очень актуальны сегодня животные принты и узоры. Тренд сезона – леопард. Конечно, не списываем со счетов базовые цвета. Они актуальны всегда: чёрный, коричневый, бежевый, хаки, тёмно-синий.

Декор

Главные новшества в купальниках, которые мы видим в 2024 — это фактура и декор. Обратите внимание на вязаные, а также на жатые, сетчатые, металлизированные ткани.

Декор — это, пожалуй, ключевой тренд в пляжной моде. Объёмные цветы, бантики, рюши, драпировки, воланы, бахрома, стразы, бусины — всё то, что ещё недавно казалось безвкусицей, сейчас выходит на первый план.

Материалы

Обязательно разделяйте спортивные и casual-купальники. Для первых критически важно плотное прилегание и отсутствие объёмного декора. В таком случае используют бифлекс. Такая ткань делает купальник износостойким, позволяет быстро сохнуть, не выцветать и хорошо подтягивает фигуру.

Casual-варианты часто шьют из полиэстера. Этот материал не всегда комфортен телу и быстро выходит из строя. Лучше отдать предпочтение микрофибре или эластану. Они чуть дороже, но более долговечные и удобные.

Модные купальники — 2024

Общая тенденция такая — в тренде простые фасоны, но из необычных тканей, с декором. Делюсь самыми ходовыми моделями купальников 2024 года.

Бикини

Эти купальники не теряют своей актуальности никогда. Они состоят из двух частей: лифа и трусиков. Бикини идеально подходит для тех, кто хочет получить красивый загар и показать свою фигуру. В магазинах представлены различные варианты этих моделей: от классических до ультрамодных с оригинальными деталями и яркими принтами.

Танкини

На пике популярности танкини. Это гибрид слитного и раздельного купальника. Он состоит из двух частей: майки или топа и плавок. Танкини станет отличным выбором для тех, кто хочет закрыть верхнюю часть тела, но сохранить свободу движений.

Хай-нек

Хай-нек отличается высоким вырезом у шеи. Это хороший вариант для тех, кто любит закрытый фасон. Обычно в магазинах представлен слитный вариант купальника. Модель полностью покрывает зону декольте, но придаёт элегантный вид.

Халтер

Халтер – стильный купальник, у которого бретельки завязываются на шее. Такой фасон обеспечивает отличную поддержку груди и подчёркивает плечи и спину. Он может быть как слитным, так и раздельным. Ещё один плюс – купальник подходит для любого типа фигуры.

Бандо

Эта модель купальника с лифом без бретелей. Фасон идеален для тех, кто хочет получить ровный загар. Часто бандо имеет поддержку в виде мягких чашечек или встроенных косточек. Он также подходит для женщин с разным типом фигуры.

Советы по стилизации

Самый простой способ гармонизировать купальник с аксессуарами — использовать повторяющиеся цвета. Например, если бикини с принтом, то можно дублировать оттенки рисунка — в шляпе, сумке, парео и обуви. Также попробуйте выдержать образ в одном стиле. Например, сафари: бежевый купальник, соломенные и плетёные аксессуары.

Уход за купальником

Купальник нужно промыть и хорошо отжать сразу после плаванья. Неважно, посещали вы бассейн или открытый водоём. Не храните купальник долго в мокром виде. Лучше его сразу высушить, а затем постирать. Также нужно обращать внимание на рекомендации на вшивном ярлыке. Это позволит сохранить цвет и форму изделия.

Купальники — важный элемент летнего гардероба. Каждый сезон дизайнеры создают новые стили, модели и декоры. В магазинах представлены как базовые, так и трендовые варианты. Не бойтесь экспериментировать, примерять необычные фасоны — и у вас получится найти свой идеальный комплект.