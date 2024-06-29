Розовый макияж: дерзость и невинность для лета 2024

В розовом макияже есть что-то такое, что делает его нежным и романтичным в любом возрасте. И нет, вовсе не обязательно сразу воображать Барби с ее кричащей фуксией (хотя так тоже можно). Будь то почти нюдовые розовые губы или великолепные перламутровые тени для век с едва уловимым креном в оттенок пыльной розы, — все многообразие этого цвета выглядит очень элегантно.

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К тому же это один из тех цветов, которые подходят для любого случая — от вечернего свидания до позднего завтрака с подружками в выходной и даже ночного выхода в свет. Итак, 50 оттенков розового? Почему бы и нет! Вот как можно воссоздать 5 розовых образов для макияжа с подиумов, которые подойдут к любому вашему настроению и стилю.

Дымчатое чудо

Хотите сделать красивый розовый макияж глаз, который не будет казаться слишком ярким или пафосным?

«Этот розовый спокойный вариант макияжа придаст вашему лицу мягкий романтический оттенок — и очень естественный, благодаря добавлению нейтрального бежевого к сатиновому розовому. Нанесите более светлый оттенок на внутренние уголки глаз, а более темный розовый — на внешние. Добавьте сиреневый оттенок в складку, чтобы придать макияжу глаз глубину и объем. Растушевывайте как следует! Дополните контрастной подводкой и нюдовыми губами того же тона, что и тени — и вы готовы!», — объясняет визажист Любовь Брусницына.



Та самая фуксия

Сочетайте яркие глаза с не менее яркими губами в этом розовом макияже. Тени цвета металлик в сочетании с матовыми губами того же тона делают этот образ идеальным для вечеринки.

«Создайте мягкий дымчато-розовый макияж глаз с помощью сильно пигментированных розовых теней. Вы можете смешать розовый с небольшим количеством фиолетового, чтобы придать ему больше глубины и четкости. Нанесите тени на веки и растушуйте их, чтобы создать цельный образ.Нарисуйте идеальный „кошачий глаз“, драматичный, но без излишеств. Для создания четкой линии используйте жидкую подводку, а не карандаш. Дополните образ помадой в тон», — рассказывает визажист.



Акцент на глаза

Нанесите сплошной матовый оттенок в этом розовом ретро-макияже. Он прост и в то же время привлекает внимание, не так ли?

«В форме широкой стрелки нанесите однотонный оттенок матовых розовых теней на все веко. Следите за тем, чтобы хвостики были четкими и ясными. Губы лучше покрыть прозрачным блеском, но для усиления винтажного эффекта можно приклеить „мушку“ над верхней губой. Или нарисовать карандашом крохотное сердечко», — подсказывает Любовь.



Просто и изящно

Отдохните от теней и нанесите тонкий лайнер в этом простом и трендовом розовом макияже. Придерживайтесь тенденции плавающей подводки и нанесите ее на верхнее веко.

«Вы можете усилить образ, нанеся немного розовых теней на нижнюю линию ресниц для более драматичного эффекта. Добавьте немного хайлайтера, и ваш образ будет завершен. Губы — только нюд, чтобы не отвлекать внимания от глаз», — настаивает Любовь.



Во всем блеске

Чтобы излучать чувственные флюиды, попробуйте сделать перламутровый розовый макияж.