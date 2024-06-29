В Роскачестве рассказали о пользе косметики с чаем

Бьюти-эксперт Анна Дычева напомнила, что с давних времен женщины делали специальные компрессы на глаза. Сегодня же представительницы прекрасного пола используют современные средства на основе белого чая и матчи.

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В такой косметике содержатся витамины Р, С, А, Е, К и кофеин. Они успокаивают кожу, улучшают ее цвет, снимают раздражение и воспаление при акне, борются с жирным блеском, сужают поры и активизируют выработку коллагена. Поэтому подобная продукция становится все популярнее.

Зачастую для производства используют улун, гибискус, белый, мятный и зеленый чаи. Кстати, последний обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, имеет большое количество витаминов Е и В12. Они сохраняют коллаген в коже.

Полезна и косметика с матчей - японским зеленым порошком, богатым аминокислотами и антиоксидантами.