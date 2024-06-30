Раскрыта опасность привлекательной внешности

Учёные выяснили, что привлекательная внешность может дорого обойтись её обладательнице. В частности, более красивые женщины и мужчины оказались более склонны к рискованному и неподобающему поведению. Это не может не иметь своих последствий. Разбираемся, чем опасна красота.

© Секрет Фирмы

Что за исследование

Специалисты Норвежского университета науки и технологий провели четырёхэтапное исследование, в котором участвовали более 30 000 людей в возрасте от 24 до 32 лет. Их набрали ещё в 1990-х, когда участникам не было и 18 лет. Затем в определённые моменты испытуемые проходили опросы, которые помогали выявить у них рискованное поведение. В частности, у них спрашивали употребляли ли они алкоголь или наркотики, был ли у них незащищённый секс или, может быть, запой.

Плюс всех участников оценили по внешним характеристикам. «Очень непривлекательной» внешности соответствовала оценка 1, а пять давали «чрезвычайно привлекательным» людям.

Результаты научной работы опубликованы в Journal of Economic Behavior & Organization.

Что выяснилось

Оказалось, что между показателями внешней привлекательности и рискованным поведением молодых людей нашли прямую связь. Причём она была характерна как для мужчин, так и для женщин. Хотя в случае с девушками связь была особо яркой.

Учёные установили, что красивые девушки чаще увлекались алкоголем, чем те, кто не получил высоких баллов при субъективной оценке внешности. Ещё симпатичные мужчины и женщины чаще впадали в запой.

Ранее «Секрет» рассказал, что пенисы российских мужчин выросли на 7%. Подробности тут.