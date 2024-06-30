Лунный календарь стрижек на июль 2024: благоприятные и опасные дни для смены имиджа

Июль 2024 года обещает быть особенно благоприятным месяцем для посещения салонов красоты, благодаря уникальному астрологическому событию. В этом месяце Луна трижды окажется «в гостях» у Венеры, планеты, символизирующей женственность, красоту и эстетику. URA.RU расскажет о благоприятных днях в июле 2024 года в своем материале.

Самые благоприятные дни для стрижки

В июле 2024 года астрологи выделяют несколько благоприятных дней для различных видов стрижек. Эти даты могут стать ключевыми для тех, кто планирует изменить свой образ или улучшить состояние своих волос:

для быстрого роста волос — 9, 10, 12, 13, 16, 19 июля;

для укрепления волос — 3, 21, 22, 23, 29 июля;

для привлечения денег — 9, 16, 19, 29 июля;

для кардинальных изменений в прическе — 21 число.

Неблагоприятные дни для стрижки

Астрологи предостерегают от посещения парикмахера в дни новолуния 6, 21 и 24 июля. Считается, что стрижка в эти периоды может негативно сказаться на удаче, успехе и даже здоровье человека.

Зато указанные дни идеально подходят для ухода за волосами. В это время процедуры по увлажнению, питанию и укреплению волос будут особенно эффективны.

Благоприятные дни для окрашивания волос

В июле особенно благоприятные дни для окрашивания и стрижки — 3, 9, 11, 23, 31 числа. В эти даты окрашивание окажется наиболее стойким, волосы получат дополнительный блеск и силу, а мастерство парикмахера поможет достичь идеального результата нового образа.

Если вы планируете изменить структуру волос, например, сделать кератиновое выпрямление или химическую завивку, также стоит выбрать одну из этих дат. Это усилит эффект от процедур и продлит их действие. По словам астрологов, из-за завивки волос в благоприятные дни можно усилить связь с космосом и увеличить запас природной энергии.

Для тех, кто желает освежить цвет без изменения длины, лучшие дни для окрашивания — 19 и 24 июля. Стрижку в эти дни лучше не планировать, но окрашивание принесет отличные результаты: волосы будут выглядеть ухоженными и равномерно окрашенными.