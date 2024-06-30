Что такое бодипозитив

Бодипозитив — идея о том, что не существует универсальных стандартов красоты. Сторонники бодипозитива убеждены, что любое тело, вне зависимости от физических особенностей, размера или цвета кожи, нужно любить и уважать — и даже гордиться им. Этот подход бросает вызов социальным нормам, которые возводят определённые типы тел в идеал.

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Проще говоря, бодипозитив — это любовь и позитивное отношение к своему телу. Каким бы оно ни было. И к чужим телам тоже.

С любым телом с возрастом или из-за каких-то других причин могут происходить изменения. Например, появляются акне (прыщи на лице), которые сложно и дорого лечить, растяжки, шрамы, целлюлит, лишние килограммы или, наоборот, худоба, волосы на теле и т. д.

В обществе принято исправлять такие «недостатки», чтобы подстраиваться под общепринятые стандарты красоты.



Если ты полный — нужно похудеть, если худой — набрать вес. Растяжки обязательно убрать лазерной шлифовкой. И так далее.

Идея же бодипозитива в том, что стоит отказаться от вымышленных стандартов и идеалов, принять себя таким, «какой ты есть», любить своё тело, благодарить его и считать, что каждый «недостаток» — это своего рода уникальность.

Главные постулаты бодипозитива:

✔ Все особенности тела — это свои уникальные черты, и их нельзя стыдиться;

✔ Здоровье не всегда связано с весом или размером тела. Люди могут быть здоровыми и счастливыми в телах разных форм и размеров;

✔ Нужно относиться к собственному телу с большой благодарностью за то, что оно способно нести в себе жизнь;

✔ Важно заботиться о своём теле и любить его, даже если оно не соответствует принятым в определённой социальной группе стандартам красоты;

✔ Необходимо концентрироваться только на положительных чертах своего тела;

✔ Стоит прислушиваться к своему телу и его потребностям, а не следовать жёстким диетам или изнурительным физическим нагрузкам в погоне за «идеальным» телом.

История бодипозитива

Движение бодипозитива возникло в США в конце 1960-х годов. Его основал инженер Билл Фабрэ. Он был возмущён, что его полную жену часто оскорбляли и говорили ей, что она «не соответствует нормам красоты».

Тогда Билл начал искать статьи и изучать проблему дискриминации людей с лишним весом. Он распечатывал копии этих статей и раздавал людям на улице. Так он хотел объяснить, что унижать человека за лишний вес — неправильно.

Позже Билл организовал группу единомышленников Fat Body Rights. Вскоре это объединение превратилось в полноценную организацию NAAFA — National Association to Advance Fat Acceptance («Национальная Ассоциация Помощи Полным Людям»), которая существует до сих пор.

Примерно в это же время появилась другая организация — Fat Underground, сторонники которой в 1973 году создали «жирный» манифест, где требовали «равные права для полных людей во всех сферах деятельности».

Бодипозитивщики протестовали против модной индустрии, которая диктовала свои стандарты красоты (худую фигуру) и призывала женщин к жёстким диетам.



Новая волна бодипозитива началась в 1996 году. Тогда психотерапевт Элизабет Скотт и её подруга Конни Собчак создали организацию The Body Positive, которая работала с людьми, страдающими пищевыми расстройствами. Она и дала название одноимённому социальному движению по любви к своему телу.

Очередной всплеск популярности бодипозитива произошёл с массовым распространением интернета и социальных сетей. В сети стали появляться первые современные представительницы этого движения. Например, модель plus size Тесс Холлидей, которая снялась для обложки журнала Cosmopolitan.

Сегодня бодипозитив — это не только про лишний вес. Движение помогает принимать проблемы с кожей, например акне, и любую инвалидность человека, которая не вписывается в рамки красоты. Например, в 2018 году мир узнал о модели Винни Харлоу, у которой болезнь витилиго — это нарушение пигментации кожи. Тогда же она стала новым «ангелом» Victoria’s Secret.

Преимущества бодипозитива

💪 Рост самооценки. Отказ от сравнений себя с другими людьми и полное принятие себя с любыми «изъянами» помогает почувствовать уверенность в себе, а это улучшает качество жизни в целом.

💪 Улучшение психического здоровья. Принятие своего тела и отказ от сравнения его с идеализированными стандартами красоты помогает снизить чувство тревожности. Также некоторые исследования показывают, что позитивное отношение к телу значительно снижает риск развития депрессии.

💪Профилактика пищевых расстройств. Из-за недовольства своим телом люди испытывают постоянный стресс. Он приводит к повышению уровня гормона кортизола, который стимулирует аппетит к продуктам с высоким содержанием жира и сахара. В результате человек быстро набирает лишний вес и переживает ещё больше. Чтобы исправить это, он садится на строгие диеты или, наоборот, заедает стресс. Так увеличивается риск расстройства пищевого поведения (РПП) — анорексии или булимии, а также дисморфического расстройства (когда человек ненавидит своё тело).

💪Принятие себя. Модель Сэмми Джабраиль в 28 лет попала в страшную автомобильную аварию и потеряла ногу. Сэмми не закрылась в себе, а приняла своё новое тело. Стала вновь заниматься моделингом, писать книги и на своём примере показывать, что нужно быть счастливым, несмотря ни на что.

Вред бодипозитива

Идею бодипозитива зачастую воспринимают не совсем правильно.

Одно дело понимать, что целлюлит или растяжки, которые могут появиться у всех, — это норма. В большинстве случаев без каких-то особенных методов их убрать невозможно, и проще смириться с этим, перестав себе трепать нервы.

Другое дело — иметь лишние 100 кг и тоже махнуть на это рукой. Часто приверженцы идеи бодипозитива делают именно так — закрывают глаза на явные и очень серьёзные проблемы со здоровьем, прикрываясь идеей любви к себе.

То же самое касается, например, акне. Бодипозитивщики призывают не стесняться прыщей на лице. В сети даже завирусился термин «акне-позитив». В начале 2018 года активистка Лу Норткот запустила онлайн-движение #freethepimple («освободите прыщ»), чтобы помочь людям с акне избавиться от комплексов и полюбить наконец-то свою кожу, в каком бы состоянии она ни находилась.

Однако акне — это не просто прыщи на лице. Это серьёзный сигнал о том, что внутри организма произошёл какой-то сбой и нужно искать его причину, а не бездействовать.

Стереотипы и мифы вокруг бодипозитива

Многие считают, что бодипозитивом прикрывают лень и нежелание работать над телом. Якобы «принять себя» проще, чем, например, проводить по несколько часов в зале и худеть.

Это не так. Как минимум потому, что для того, чтобы стать бодипозитивнее, нужно полностью поменять мышление, а это требует моральных усилий и времени.

Ещё один популярный миф, который крутится вокруг бодипозитива, связан с волосами на теле. Бодипозитивщики не считают волосы на женском теле проблемой или каким-то изъяном, который нужно прятать. Отсюда есть миф, что бодипозитивщики — это просто толстые люди с небритыми подмышками, которые пренебрегают гигиеной.

Это почти всегда неправда. К тому же волосы на теле — не вопрос гигиены. За чистоту отвечают регулярные походы в душ.



До 1905 года волосы на женском теле мало кого интересовали, но потом компания Gillette выпустила первые женские бритвы. Чтобы женщины их покупали, Gillette запустила рекламу, где пыталась убедить своих будущих клиенток, что волосы на теле — «деликатная проблема», от которой «ухоженной женщине» нужно избавиться. Так компания создала проблему и тут же придумала ей решение.

Со временем женское бритьё из маркетинговой уловки превратилось в стандарт красоты и сексуальной привлекательности. Бодипозитив, в свою очередь, напоминает, что волосы на теле — это естественно и не стоит их стыдиться.

Интересный факт

В Норвегии приняли закон, который требует от популярных блогеров указывать, что их фотографии откорректированы фоторедакторами или фильтрами. Инициатива должна помочь молодым людям избежать низкой самооценки из-за чересчур красивых фотографий их кумиров.

Норвежское министерство по делам детей и семьи при принятии закона использовало данные исследований, которые говорят о том, что высокие стандарты красоты среди блогеров способствуют развитию низкой самооценки у подростков. Инициатива должна уменьшить так называемый kroppspress — «давление стандартов красоты».

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