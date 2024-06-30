Как Кэти Перри удалось сбросить лишний вес так быстро

Американкая певица Кэти Перри появилась на публике в связи с анонсированием выхода новой песни под названием Woman's World.

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После появления фотографий с творческого мероприятия в интернете подписчики артистки стали упоминать ее внешний вид и восхитились стройной талией.

Однако некоторые интернет-пользователи утверждали, что сама артистка не могла похудеть столько резко и быстро. По их словам, ключевую роль в этом оказал прием «Оземпика», лекарственного средства для снижения веса.

Почти сразу на защиту Кэти встал ее инсайдер и призвал аудиторию не верить глупым слухам и проверять информацию на достоверность.

Все дело, как пояснил близкий источник, в отказе певицы от полуфабрикатов, которые так любит употреблять в пищу артистка: