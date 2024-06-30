Пластический хирург ответил на связанные с беременностью популярные вопросы

На популярные и самые волнующие вопросы россиянок, связанные с беременностью и проведением хирургических манипуляций, в беседе с «Мослентой» ответил доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.

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Специалист указал, что изменение гормонального фона во время беременности — естественный процесс. В это время организму совсем не нужны дополнительные стрессы и вмешательства, так как он и так испытывает колоссальные нагрузки. Повлиять на скачки гормонов в этот период невозможно, а они могут серьезно навредить, когда нужно восстанавливать потерянные ресурсы. К примеру, после проведения ринопластики нестабильность гормонов может стать причиной роста хрящевых тканей и уплотнения рубцов на слизистой. Таким образом, результат может быть совершенно непредсказуемым. Кроме того, во время беременности сложно подобрать медикаментозное лечение.

«Многих пациенток интересует, сколько приблизительно нужно ждать, чтобы сделать операцию. Все индивидуально, и обозначить общую для всех цифру не получится. Хирург общается с девушкой на консультации, затем проводится обследование, берутся необходимые анализы и определяется характер хирургического вмешательства. Только после этого принимается решение. Как правило, коррекцию носа можно делать в среднем после 4-6 месяцев после рождения ребенка. Но если речь идет о маммопластике, то должно пройти минимум полгода после завершения грудного вскармливания. Очень важно, чтобы организм стабилизировался, полностью восстановился», — объяснил эксперт.



Хирург также указал, что наиболее популярными пластическими операциями после родов у россиянок являются подтяжка и коррекция груди, липосакция и абдоминопластика.

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