44-летний Михаил Галустян экстремально сбросил вес. На недавнем светском мероприятии поклонники его даже не узнали, настолько непривычно выглядел юморист. Кроме того, Галустян стал казаться старше своих лет из-за большого количества седины и измождённого вида. Говорят, что комик похудел с помощью популярного у звёзд препарата для снижения веса, предназначеннного диабетикам. Его отличительная особенность – как раз появление «усталого» лица. Источники из окружения Галустяна уверяют, что шоумен давно работал над своим преображением.

«Он сейчас часто принимает участие в шоу. Камера и так полнит, а для мужчин с маленьким ростом это провал, – рассказали инсайдеры. – Мише не нравилось, как он выглядит на экране, поэтому решил попробовать всё, чтобы побыстрее сбросить вес».



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Представители юмориста не спешат раскрывать его секреты похудения.

«Это всё выдумки жёлтой прессы. Без комментариев», – отрезал менеджер звезды.



Сам Галустян же утверждает, что избавился от 14 кг за короткий срок исключительно благодаря силе воли. Он перестал есть свой любимый шашлык и вместо жирного мяса добавил в рацион курицу.