44-летний Михаил Галустян экстремально сбросил вес
44-летний Михаил Галустян экстремально сбросил вес. На недавнем светском мероприятии поклонники его даже не узнали, настолько непривычно выглядел юморист. Кроме того, Галустян стал казаться старше своих лет из-за большого количества седины и измождённого вида. Говорят, что комик похудел с помощью популярного у звёзд препарата для снижения веса, предназначеннного диабетикам. Его отличительная особенность – как раз появление «усталого» лица. Источники из окружения Галустяна уверяют, что шоумен давно работал над своим преображением.
«Он сейчас часто принимает участие в шоу. Камера и так полнит, а для мужчин с маленьким ростом это провал, – рассказали инсайдеры. – Мише не нравилось, как он выглядит на экране, поэтому решил попробовать всё, чтобы побыстрее сбросить вес».
Представители юмориста не спешат раскрывать его секреты похудения.
«Это всё выдумки жёлтой прессы. Без комментариев», – отрезал менеджер звезды.
Сам Галустян же утверждает, что избавился от 14 кг за короткий срок исключительно благодаря силе воли. Он перестал есть свой любимый шашлык и вместо жирного мяса добавил в рацион курицу.