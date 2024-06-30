Косметолог объяснил, зачем брать косметику с зеленым чаем

Бьюти-эксперт Дычева: зелёный чай в креме снимает покраснения. В последнее время появляется всё больше косметики с зелёным чаем, особенно азиатской. И в народных рецептах нередко встречался чай — с ним советовали делать компрессы для глаз. Есть ли реальная польза у зелёного чая в косметике или это просто уловка маркетинга для любителей натуральных компонентов, рассказала специалистка.

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По словам бьюти-эксперта Анны Дычевой, у зелёного чая действительно есть полезные свойства, поэтому его советуют не только принимать внутрь, но и наносить наружу. В косметику добавляют белый, зелёный и мятный чай, улун, матчу и гибискус.

Польза чая в косметике

По словам эксперта, многие виды чая:

Содержат витамины P, C, A, E, K и кофеин;

Успокаивают кожу;

Улучшают цвет лица;

Снимают раздражение и воспаления при акне;

Борются с жирным блеском;

Сужают поры;

Активизируют выработку коллагена.

Самые популярные виды чая

Несмотря на то что в косметике используют все виды чая, самыми частыми стали зелёный чай и матча, сообщило Роскачество.

Зелёный чай (нередко идёт вместе с гамамелисом):

Имеет противовоспалительный и антибактериальный эффект;

Содержит витамины E и B12;

Помогает поддержанию уровня коллагена в коже.

Матча богата аминокислотами и мощными антиоксидантами.

Норма чая в день

Хоть чай и считается полезным напитком, который укрепляет иммунитет и помогает взбодриться, его тоже нельзя пить как воду — бесконтрольно. А сколько чашек в день можно — вот тут рассказала терапевт Волкова.