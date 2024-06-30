Косметолог объяснил, зачем брать косметику с зеленым чаем

Зачем брать косметику с зелёным чаем в составе? Объяснила косметолог
Бьюти-эксперт Дычева: зелёный чай в креме снимает покраснения. В последнее время появляется всё больше косметики с зелёным чаем, особенно азиатской. И в народных рецептах нередко встречался чай — с ним советовали делать компрессы для глаз. Есть ли реальная польза у зелёного чая в косметике или это просто уловка маркетинга для любителей натуральных компонентов, рассказала специалистка.
По словам бьюти-эксперта Анны Дычевой, у зелёного чая действительно есть полезные свойства, поэтому его советуют не только принимать внутрь, но и наносить наружу. В косметику добавляют белый, зелёный и мятный чай, улун, матчу и гибискус.
Польза чая в косметике
По словам эксперта, многие виды чая:
- Содержат витамины P, C, A, E, K и кофеин;
- Успокаивают кожу;
- Улучшают цвет лица;
- Снимают раздражение и воспаления при акне;
- Борются с жирным блеском;
- Сужают поры;
- Активизируют выработку коллагена.
Самые популярные виды чая
Несмотря на то что в косметике используют все виды чая, самыми частыми стали зелёный чай и матча, сообщило Роскачество.
Зелёный чай (нередко идёт вместе с гамамелисом):
- Имеет противовоспалительный и антибактериальный эффект;
- Содержит витамины E и B12;
- Помогает поддержанию уровня коллагена в коже.
Матча богата аминокислотами и мощными антиоксидантами.
Норма чая в день
Хоть чай и считается полезным напитком, который укрепляет иммунитет и помогает взбодриться, его тоже нельзя пить как воду — бесконтрольно. А сколько чашек в день можно — вот тут рассказала терапевт Волкова.