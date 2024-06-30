Стилист рассказал, как самостоятельно сделать трендовую прическу

Нет времени делать полноценную укладку, а идти с прямыми волосами — скучно? Понимаем! Для решения этой проблемы мы попросили стилиста-парикмахера Тамару Абрамян рассказать о том, как сделать трендовые в этом сезоне пляжные волны в домашних условиях.

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Косы разной толщины

«На мокрые волосы заплетите плотные косы разной толщины, это позволит создать те самые небрежные натуральные вольны. После распустите и сбрызнете соляным спреем», — советует Тамара.



Стилист советует делать такие косы на ночь, чтобы за ночь волосы успели высохнуть. Волны продержатся несколько дней!

Текстурайзер

Высушите локоны с помощью специального средства для текстурирования волос с термозащитой. После этого важно взять конусную плойку и накрутить волосы в разном направлении на нее.

«В конце точно также, как и в первом способе, возьмите соляной спрей, а потом немного распушите получившиеся волны руками», — говорит стилист.



Жгуты

«Попробуйте также завернуть волосы в небольшие жгуты и пройдитесь по ним утюжком», — акцентирует парикмахер.



И, как и в вышеперечисленных способах, закрепите результат либо текстурайзером, либо соляным спреем. Это придаст волнам пляжный эффект, к которому мы так стремимся в этой прическе.

Пляжные волны — очевидный тренд этого лета, а, возможно, и следующего, так как мода на небрежные, натуральные пляжные прически только растет! Обязательно попробуйте воплотить эти лайфхаки и выберите самый подходящий для себя. Возможно, вы будете их чередовать.