Валя Карнавал рассказала, как похудела на 22 килограмма и стала красивей

С тех пор как Валя Карнавал феноменально преобразилась, внимание общественности к ней выросло в разы: экстремальные похудения публика любит сильно. Однако изменения поклонники заметили не только в уменьшении объемов.

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Блогера уже давно подозревают в пластических операциях: фэны уверены, что девушка сделала ринопластику, а заодно и изменила разрез глаз. На самом ли деле Карнавал решилась лечь под нож и как вообще пришла к себе настоящей, она рассказала в свежем интервью Надежде Стрелец.

По словам Вали, когда она была более полной, даже близкое окружение не упускало возможности пошутить по поводу ее веса. А коллеги по блогерскому цеху злорадно потирали ладоши, видя ее изменения в худшую сторону.

«Когда я была полная, все писали: "Ты жирная, страшная, жуткая, ужасная". Близкие люди, парни даже это говорили. Девчонки мне доносили слухи, что в других тиктокерских домах все ходят и радуются тому, что я пожирнела. Представляешь?» — поделилась Карнавал.



Неудивительно, что желание прийти в форму было серьезным. Однако путь к фигуре мечты лежал непростой: Валя столкнулась с булимией. И лишь спустя полтора года девушка поняла, что все нужно делать с любовью к себе. Видимо, помогло.

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Валя Карнавал до похудения.

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Валя Карнавал после похудения.

Отвечая на вопрос, прибегла ли она к пластике в погоне за идеальным телом, Валя обтекаемо сказала, что умным людям объяснять ничего не требуется, а остальным предоставляется простор для фантазии. Рекламировать хирургические вмешательства она бы не решилась просто потому, что у нее армия поклонниц, желающих во всем следовать ее примеру. А это, как справедливо считает девушка, большая ответственность.

Однако из той части интервью, в которой речь шла о Валиных романах и расставаниях, мы уже уяснили, что Карнавал — за честность. Вот и тут без толики чистосердечной правды не обошлось. Блогер призналась, что из-за сильного похудения ей все-таки пришлось кое-что в себе изменить.

«По поводу груди могу ответить честно и откровенно. Я весила 65 килограммов и похудела до 43. Ну вы все можете представить, что могло случиться с моей грудью. Я молодая классная девчонка. Я хочу чувствовать себя уверенно. Подтяжка груди была. Я не хочу рекламировать какие-то, знаешь, плохие привычки, как сигареты, алкоголь, всякие вот эти вот казино. Никогда в жизни. Честно, даже немного осуждаю девчонок популярных, которые вот это все напоказ рассказывают, снимают во влогах: "Я то сделала, я то..." Камон, зачем это делать по бартеру? Стремно же», — Валя Карнавал в интервью Надежде Стрелец.



Карнавал подчеркнула: пластика стала необходимой мерой. Без надобности она бы на подобную процедуру не решилась.

С грудью все понятно, но что там по поводу ягодиц? Блогер Марьяна Ро вот уверена, что Валя Карнавал сделала пластику даже этой части тела, и, по ее мнению, результат получился не очень. Подробнее читайте здесь.