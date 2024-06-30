Минус 30 килограммов: как худеют российские звезды

Певица Бьянка удивила поклонников результатом преображения: она опубликовала свое фото до и после похудения на 35 килограммов. «Вечерняя Москва» выяснила, как звезды сбрасывают вес.

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Бьянка: не так просто

Свой путь к стройной фигуре Бьянка начала год назад, когда со слезами на глазах обнаружила, что при росте 168 сантиметров весит почти 90 килограммов. Причина набора веса была в гормональным сбое, на фоне которого звезда не ограничивала себя в питании. Похудеть девушке помогли занятия в спортзале и бассейне, а также капельницы, которые выводят жидкость из организма. Но не обошлось и без пластики: певица сделала липосакцию и увеличила ягодицы.

Галустян: нет шашлыку

На днях своей внешностью после похудения шокировал и актер Михаил Галустян. Свое фото в соцсетях он подписал так:

«Что с тобой, Галустян?»



Многие поклонники сочли, что комику худоба не идет — он сразу потерял свой шарм. Еще месяц назад шоумен признавался, что отказался от своего любимого блюда — шашлыка — и в результате сбросил 14 килограммов. А до этого при росте 163 сантиметра он весил 80 килограммов.

Боня: овес да мед

Накануне лета звезда соцсетей Виктория Боня обнаружила, что весит 59 килограммов при росте 170 сантиметров, и решила, что надо срочно худеть. И способ выбрала неординарный. В течение пяти дней она пила отвар из овса, чай с шиповником и имбирем, принимала сорбенты и магнезию. Из еды была только ложка меда и лимон. В результате Боня каждый день сбрасывала по килограмму.

Чехова: новое мышление

Сегодня телеведущая Анфиса Чехова при росте 160 сантиметров весит 60 килограммов. Но долгие годы она сохраняла образ пышечки: звезда весила больше на 30 кило. Диеты результата не давали — вес то уходил, то возвращался. И телеведущая пришла к нестандартному способу похудения: перестроила свое мышление. А именно — научилась мыслить как худой человек. Девушка занялась в первую очередь здоровьем и психологическим состоянием. Питалась дробно — отказалась всего от трех продуктов — красного мяса, сахара и дрожжей. Ей удалось полюбить себя, и результат не заставил себя ждать.

Галич: всего понемногу

До беременности телеведущая Ида Галич при росте 170 сантиметров весила 63 килограмма. После родов она набрала еще 22 кило. Сегодня ее вес — 52 килограмма. Звезда признается, что постройнеть ей помогла программа питания. Она не считает калории, ела все, но по чуть-чуть. В ее дневном рационе: яйца, курица, рыба, овощи, авокадо, тосты из черного хлеба, творожный сыр и главное — много зелени и воды. Девушка старается проходить минимум 10 тысяч шагов в день.

Михайлов: без завтрака

Полгода назад свой обновленный образ продемонстрировал и певец Стас Михайлов. Артист сбросил 17 килограммов — до этого весил 103 кило! Секрет преображения, по словам звезды, прост:

"Никакой чудо-диеты не придерживаюсь. Просто убрал завтрак из рациона. Пью только воду и соки. В течение рабочего дня обычно ем один раз, максимум — два. Например, какие-нибудь фрукты. Но я обязательно ужинаю."



Прямая речь

Виктория Безнебеева, врач-диетолог: