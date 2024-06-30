Мужчина рассказал, как похудел на 95 килограммов

Американский шеф-повар Саймон Парнелл сумел сбросить 95 килограммов, начав питаться только один раз в день. Об этом сообщает местный портал Kentlive.

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«Шеф-повар потерял 95 килограммов за 16 месяцев, кушая только один раз в день… Раньше он объедался чипсами, выпечкой и газированными напитками, но решил что-то изменить, когда понял, что не может выдержать рабочую смену без опухания ног», — говорится в материале.



При этом Парнелл даже размышлял об операции, чтобы уменьшить вес.

Худеть он начал в 2023 году. Для этого он каждый день гулял, не обращая внимания на погоду, а также ел всего один раз в сутки — в пять часов вечера. В его рационе появились орехи, курица, рыба, чечевица, овощи или салат, а на десерт — йогурт или несколько ягод. Еще шеф-повар стал ходить в спортивный зал, продолжая голодание.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что самый эффективный и безопасный для здоровья метод снижения веса заключается в изменении образа жизни. Для этого надо скорректировать питание и повысить уровень физической активности, передает RT.