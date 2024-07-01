В России появится китайский аналог ботокса
Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» планирует начать поставки китайского аналога ботокса под названием «Лантокс».
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценил стоимость прав на этот препарат в 4-9 млн рублей. При этом продажи «Лантокса» в России прогнозируются на уровне 2-3 млрд рублей в год.
Отметим, что «Лантокс» достаточно давно присутствует на российском рынке, но из-за ряда недостатков он не занимал значительную долю.
С января 2024 года российские аптеки заработали 104.4 млн рублей на продаже 11.5 тыс упаковок препаратов группы ботулотоксинов. Это на 123% больше по сравнению с прошлым годом.
Одним из самых известных таких средств является «Ботокс», который производит компания Allergan, принадлежащая американской Abbvie.
Два года назад Allergan прекратила поставки «Ботокса» в Россию.