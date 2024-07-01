Металлические вещи стали модными

Металлические вещи, а также одежда цвета металлик, стали модными в 2024 году. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации издания, молодежь начала массово появляться на публике в предметах гардероба, вдохновленных футуризмом и искусственным интеллектом. Данную моду зумеры прозвали Y3K — по аналогии с трендом Y2K (year2000). Отмечается, что за последний месяц поисковые запросы на тему Y3K выросли на 6030 процентов.

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Помимо одежды в цвете металлик, инфлюэнсеры, а также знаменитости и их фанаты полюбили и металлические аксессуары, в том числе заколки, серьги и колье. Некоторые даже делают маникюр в упомянутом стиле.

Ранее в июне сообщалось, что популярная в 1990-х годах вещь из женского гардероба также стала модной у молодежи. Речь идет о бюстгальтерах с эффектом пуш-ап.