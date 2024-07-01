Молодежь объяснила желание носить открытую обувь с носками

Зумеры объяснили желание носить открытую обувь с носками. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

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В текущем сезоне главные кумиры молодежи, в том числе певица и актриса Сабрина Карпентер, принялись появляться на публике в босоножках и туфлях с носками. Кроме того, модные инфлюэнсеры принялись выходить в свет в кроссовках и кедах с высокими носками или с носками по щиколотку, отказываясь от носков-следков, которые обычно скрыты за обувью.

«Такая стилизация — некоторый подвиг. Попытка выделиться из толпы», — так упомянутый тренд объясняют его последователи в соцсетях.



Ранее в июне нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе неожиданно задал новый модный тренд у болельщиков. На одной из игр Евро-2024 футболист получил перелом носа, из-за чего ему приходится выходить на поле в специальной маске для лица. Журналисты заметили, что вслед за спортсменом в аналогичных масках на матчи принялись приходить и болельщики.