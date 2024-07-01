Исследование показало, какую косметику предпочитают россияне

Больше всего продаж (как по количеству заказов, так и по объему трат) в категории «Красота и уход» в первом полугодии 2024 года пришлось на раздел «Средства по уходу за волосами» — в три раза больше, чем годом ранее. Второй по сумме продаж оказалась категория «Средства по уходу за лицом», а на третьем месте — «Средства для очищения кожи тела». Это показало исследование Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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В топ-5 продуктов по количеству заказов в 2024 году вошли: спрей для волос 15 в 1, восстанавливающий шампунь, тушь для ресниц, увлажняющий крем для лица, маска для лица.

Бьюти-товары по-прежнему покупают преимущественно женщины. Особым спросом со стороны мужчин пользуется категория «Средства для очищения кожи тела», 38% покупок там приходится именно на них. Больше всего на продукты из категории «Красота и уход» тратят люди из Москвы, Московской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Согласно результатам опроса среди селлеров в категории, 67% продавцов пока не решили, какие новинки предложат покупателям в 2025 году. Однако в последнее время растет интерес покупателей ко всему, что связано с осознанным потреблением. Так, 23% селлеров отметили повышенное внимание к органическим ингредиентам в составе, 15% — к экологичности бренда.

Исходя из перемен в потребительском поведении, 12% продавцов в последнее время изменили упаковку. По мнению 52% селлеров, больше всего клиентов привлекает простота, 44% продавцов отмечают яркий дизайн, 24% — экологичность тары.

Следуя трендам, 12% селлеров сфокусировались на устойчивости развития бренда, 8% — сделали упор на продажах экологически чистой косметики. Продажи товаров с органическим составом, в частности, выросли на 48% только за первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — аналитики прогнозируют, что тенденция будет сохраняться и во втором полугодии.

Стоит заметить, что 18% селлеров обнаружили интерес покупателей к аптечной косметике — она вошла в топ-5 популярных категорий в 2023 году. В таких средствах особенно популярны активные ингредиенты: ниацинамид, бакучиол, ретинол.

Также пользователи стали больше интересоваться мужской парфюмерией, средствами для макияжа и ухода за губами, дезодорантами и аксессуарами для макияжа.