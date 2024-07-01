Косметолог 56-летней Памелы Андерсон раскрыла секрет молодости актрисы

Памела, некогда известная ярким вызывающим макияжем, в последнее время не стесняется появиться на публике даже совсем без мейкапа. При этом звезда «Спасателей Малибу» избегает инвазивных процедур, включая ботокс и филеры, утверждает ее косметолог Клара Хржушч. Об этом специалист рассказала в беседе с американским изданием The Sun. Однако в остальном знаменитость готова как на классические методы ухода за кожей, так и на эксперименты, предложенные бьюти-мастером.

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Так, по словам Клары, она предпочитает проводить чистку лица механическим методом.