Косметолог 56-летней Памелы Андерсон раскрыла секрет молодости актрисы

Косметолог 56-летней Памелы Андерсон раскрыла секрет «вечной» молодости актрисы
Памела, некогда известная ярким вызывающим макияжем, в последнее время не стесняется появиться на публике даже совсем без мейкапа. При этом звезда «Спасателей Малибу» избегает инвазивных процедур, включая ботокс и филеры, утверждает ее косметолог Клара Хржушч. Об этом специалист рассказала в беседе с американским изданием The Sun. Однако в остальном знаменитость готова как на классические методы ухода за кожей, так и на эксперименты, предложенные бьюти-мастером.
Так, по словам Клары, она предпочитает проводить чистку лица механическим методом.
«Я сжимаю ее прекрасное лицо и очищаю все поры», — объяснила эксперт. Затем в ход идут более современные методы. «После этого мы проникаем в поры кожи с помощью гипербарического кислорода, а затем используем светотерапию», — объяснила косметолог и подчеркнула важность регулярного увлажнения. «Последовательность и регулярный уход — вот ключ к успеху в нашем деле», — считает эксперт.