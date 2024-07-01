Венчание или путешествие: что выбирают молодожены, учитывая новые цены

В этом году молодожены предпочитают экономить на торжественном мероприятии, чтобы отправиться в свадебное путешествие. Число вступающих брак, предпочитающих скромную процедуру в загсе, увеличилось на 4% в сравнении с прошлым годом. Экономить стали на свадебных букетах, подорожавших на 8%, и шампанском, цена на которое выросла на 13%. Зато на 13% чаще, чем в прошлом году, женихи и невесты приобретают обручальные кольца, несмотря на то, что они подорожали на 5%. Средний чек на них теперь составляет 8749 рублей, пишет «Парламентская газета».

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