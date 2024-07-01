Стоматолог рассказал, кому подходят брекеты и прозрачные элайнеры

Элайнеры – съемные ортодонтические конструкции, выполненные из прозрачного или почти незаметного на зубах пластика, – не подойдут людям с серьезными аномалиями прикуса, такими как скученность зубов, глубокий или открытый прикус или выраженное смещение челюстей. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова.

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В таких случаях лучше использовать брекеты, которые позволяют наиболее точно и качественно скорректировать подобные нарушения.

«Главным преимуществом брекетов является их высокая эффективность в исправлении практически любых нарушений прикуса - от скученности зубов до серьезных аномалий развития челюстей. Благодаря постоянной фиксации на зубах они позволяют специалисту максимально точно контролировать и корректировать их перемещение. Кроме того, к другим плюсам брекетов можно отнести сравнительно невысокую стоимость по сравнению с альтернативными методами», – объяснила Сумцова.



Однако наряду с достоинствами, у брекетов есть и недостатки. Так, фиксированная конструкция на зубах может создавать неудобства в гигиене полости рта и ограничивать выбор продуктов питания. Кроме того, металлические брекеты достаточно заметны и могут вызывать эстетические проблемы.