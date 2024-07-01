Косметолог призвал тонизировать кожу перед нанесением крема

Для полного увлажнения кожи недостаточно использовать один крем, следует разработать личный многоступенчатый уход. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий тренер-косметолог Центра Диагностики Кожи компании Geltek Татьяна Шапранова.

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«Существует три основных типа кожи: сухая, жирная и комбинированная и каждый из этих типов, а не только сухая, нуждается в увлажнении. Более того, часто проблемная кожа становится особенно жирной именно из-за недостатка увлажненности – таким образом наш организм пытается сохранить недостающую влагу внутри и для этого выделяет дополнительный себум, который не дает воде испаряться», — начала эксперт.



Чтобы вернуть влагу жирной коже, по ее мнению, нужно начать с правильного очищения и себорегуляции, которое позволит активным увлажняющим компонентам из кремов и сывороток проникать в кожу.

«У сухой кожи такой функции самозащиты нет, а в случае нехватки влаги у нее сильно истощается защитный слой. Именно над его восстановлением надо работать, чтобы вернуть коже правильный​ водный баланс», — добавила она.



Татьяна Шапранова перечислила несколько способов, как наполнить кожу влагой.

«Для начала надо задержать ту влагу, которая уже есть в коже, и не дать ей испариться. Так работают многие бюджетные средства — создают на коже пленку, которая задерживает влагу внутри. Для сухой кожи даже такая защита уже будет помощью, так как у нее отсутствует собственный барьер. Но для жирной это может усугубить проблему», — объяснила косметолог.



Она также призвала добавить влагу извне.

«С этим справляются специальные активные вещества, вроде фукогеля, которые активизируют и открывают «водные ворота» на поверхности лица, через которые влага может попасть непосредственно в кожу. Через такие «ворота» в кожу проникают все известные увлажняющие компоненты, такие как: гиалуроновая кислота, глицерин и другие. Этот способ актуален для всех типов кожи», — рассказала эксперт.



Еще один способ, по ее рекомендации, — заставить работать собственную «систему безопасности» кожи.

«За это отвечает микробиом — полезные бактерии, которые живут на нашей коже, а продукты их жизнедеятельности поддерживают ее. При наличие негативных внешних воздействий или проблем со здоровьем микробиом разрушается, и кожа начинает сохнуть. Но если бактерии правильно «подкормить» и активизировать, то они вновь начнут работать над сохранением баланса влаги. Этот способ также подойдет любой коже. Также помогают восстановить собственную систему регуляции влаги в коже, такие компоненты, как церамиды, аминокислоты, жирные кислоты (не путаем с АНА-кислотами), мочевина, молочная кислота и т.п. Такой комплекс веществ называют «натуральный увлажняющий фактор» (НУФ, NMF)», — объяснила она.



Татьяна Шапранова призвала добавить вещества в уход: сорбитол, глицерин, лецитин.

«Для сохранения водного баланса также очень важно укреплять сосуды кожи, чтобы циркуляция влаги шла активней и не встречала препятствий. Существуют компоненты, которые объединяют в себе несколько функций. Например, некоторые экстракты, такие как планктон и ламинария – они и увлажняют, и укрепляют сосуды, и удерживают влагу», — рассказала врач.



Из дополнительных правил ухода — избегать обезвоживания кожи, убрать агрессивные ПАВы, укрепить защитный барьер кожи и добавить тонизацию в уход.