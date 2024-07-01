Стилист назвал девять популярных ошибок в мужском стиле

Летом хочется максимально облегчить себе жизнь во всех смыслах. Но это вовсе не означает, что можно разгуливать по городу в пляжных шортах и обычной майке, правда? Давайте разберемся, как нельзя одеваться, даже если очень жарко. И что нужно делать, если хочется выглядеть стильно.

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Вместо маек с принтами — базовая классика

Если мужчина большой поклонник графических футболок и толстовок со смелыми узорами, это вполне нормально. Но, возможно, пришло время присмотреться к базовым вещам.

«Хотя белая футболка может показаться простой и незамысловатой, это тот предмет гардероба, который необходим каждому парню. Если она подходила Джеймсу Дину, то подойдет и вам. Ок, не нравится белый, возьмите любой другой цвет. Однотонный. Сочетайте ее с трикотажным кардиганом, блейзером или кожаной курткой — вы сможете носить ее практически с любым нарядом. Кроме того, это вещь, которая играет важную роль в каждой ротации вашего образа», — объясняет стилист Сергей Бойко.



Рубашка не по размеру

На улицах можно увидеть слишком много людей в рубашках, которые просто не подходят им по размеру. Это одна из тех ошибок стиля, которых нужно стараться избегать.

«Воротник должен оставаться свободным относительно шеи не более чем на два пальца, а плечевые швы должны располагаться на самом краю плеча. Если рубашка слишком тесная, она может показаться неудобной и привести к образованию складок, а если слишком свободная, она может заставить вас выглядеть больше, чем вы есть на самом деле», — рассказывает Сергей.



В теплые месяцы у вас может возникнуть соблазн расстегнуть несколько пуговиц. Расстегните не более двух пуговиц — в полностью распахнутой сорочке больше, вы рискуете выглядеть небрежно (или, что еще хуже, по-деревенски).

Проведите ревизию «возрастных» вещей

«Винтажная одежда становится все более популярной с каждой секундой, но есть огромная разница между винтажом и просто старой одеждой, которая уже давно не соответствует своему сроку годности», — уверяет стилист.



Если футболка группы «Король и Шут», которую вы купили на концерте несколько десятилетий назад, уже начала стираться, пора с ней попрощаться. Если толстовка начала облезать по воротнике, ее пора менять. Вам может показаться, что такая эстетика выглядит «винтажной», но это не так. На самом деле, это выглядит неряшливо и некрасиво.

Мешковатые и слишком рваные джинсы

Да, подобрать правильные джинсы по фигуре бывает ой, как не просто. Однако если вы выбираете джинсы-скинни, то они не должны лопаться по швам. Если вы выбираете что-то более свободное, убедитесь, что они не слишком мешковаты.

А если вы все же носите мешковатые джинсы, не стоит изображать Джастина Бибера позволять поясу болтаться в районе нижней половины ягодиц, демонстрируя нижнее белье. Кстати, а почему не рассмотреть вариант других брюк? Из тонкого льна или хлопка, например? Такие штаны смотрятся в некоторых ситуациях гораздо лучше, чем джинсы.

Спортивная одежда на каждый день — не слишком хорошо

Дождевики, дышащие майки из специальной синтетики для бега или спортзала и кроссовки могут выглядеть довольно круто, но это не значит, что вы должны носить их повсюду. Если вы отправляетесь в поход, вы будете чувствовать себя отлично. Но если вы просто прогуливаетесь по мегаполису, это может выглядеть немного неуместно.

«Тут даже объяснять странно: коротко — спортивная одежда предназначена для спорта. Точка», — настаивает Сергей.



В жару носить шорты из хлопка и рубашки с коротким рукавом.

Про носки

Носки, чтоб вы знали, приличные мужчины меняют каждые три-шесть месяцев. Эта цифра может показаться удивительной, если учесть, что в большинстве гардеробов до сих пор есть носки трех-шестилетней давности. Но изношенные пары тонкие, нитевидные и лишены эластичности, что делает их бесполезными.

«Кроме того, хорошо бы завести привычку носить не только классические высокие носки, но и те, которые не торчат из мокасинов или лоферов. Так вы будете смотреться куда элегантнее, если наденете чиносы длиной до щиколотки или шорты-бермуды», — уверяет стилист.



Подбирайте аксессуары

Аксессуары — важная часть любого образа. Но миллиард браслетов на одном запястье — не лучший вариант, так что — не более двух, пожалуйста и спасибо.

«Раз уж мы затронули эту тему, если вы пришли на торжественное или официальное мероприятие в черном галстуке (например, на коктейльную вечеринку или даже на собственную свадьбу), пожалуйста, ради всего святого, оставьте фитнес-трекер или смарт-часы дома. Нет ничего хуже, чем разглядывать чьи-то милые свадебные фотографии и видеть экран каких-нибудь Apple Watch, выглядывающий из-за манжеты. Просто нет», — подчеркивает Сергей.



И еще раз про обувь

Не секрет, что кроссовки сейчас очень популярны, но это не значит, что они подойдут ко всему. Если вы собираетесь на особо торжественное мероприятие или просто на работу, выбирайте броги, оксфорды и лоферы, а не баскетбольные кроссовки и теннисные туфли. Серьезно.

«Кроксы, сандалии в дырку, мюли и шлепки-сьетнамки — это, конечно, здорово, но не стоит носить их повсюду. Такая обувь не только испортит ваши лодыжки в долгосрочной перспективе, но и выглядит странно в условиях города», — говорит Сергей.



Научитесь гладить одежду

Мы все живем в довольно быстром темпе, и хотя это может быть довольно долгим и скучным процессом, каждому необходимо начать гладить вещи заново. Все большие мальчики умеют это делать сами и без мамы, это, к слову, выглядит очень секси.

Будь то рубашка с коротким рукавом или брюки-карго, избавившись от этих ужасных складок, вы станете выглядеть в тысячу раз лучше. Если утюг — это то, чем вы просто не хотите пользоваться, попробуйте вместо него использовать отпариватель. Они меньше, шустрее и стоят примерно столько же.