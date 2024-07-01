«Тренды не учитывают»: одежду из КНДР назвали неинтересной

Качество северокорейской одежды россияне смогут оценить только после ее носки, отметил в эфире НСН Александр Белов.

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Одежда из Северной Кореи будет популярна у россиян, которым нужны недорогие вещи хорошего качества, заявил международный эксперт по стилю Александр Белов в разговоре с НСН. При этом такая одежда вряд ли заинтересует россиян, которые следят за модой.

Ранее сообщалось, что джинсы, сумки и обувь из Северной Кореи могут начать поставлять в Россию. Сейчас бренды из КНДР рассматривают возможность экспорта в РФ. Белов отметил, что северокорейские вещи найдут свою нишу на российском рынке.

«Если это будет что-то дешевое, доступное большому количеству населения, то, возможно, эти вещи вполне могут составить конкуренцию. Если вещи будут по ценнику похожи на вещи более премиальные, то, конечно, это не совсем то, что может заинтересовать потребителя, который хорошо разбирается в сегментном и модном дизайне. Понятно, что мировые тренды там не сильно учитываются, поэтому вещи вряд ли заинтересуют людей, которые следят за модой. Если будет хорошее качество, то вещи вполне могут найти нишу на российском рынке», – сказал Белов.



Он отметил, что оценить качество северокорейской одежды россияне смогут только после ее носки.

«По поводу качества, нужно будет потрогать все это дело: из чего сделано, как прошито и так далее. В целом, качество может быть хорошее. Качество будет понятно в процессе носки. Это может быть сделано добротно и хорошо, а может некачественно. Пока не поносишь, сложно это утверждать», – добавил собеседник НСН.



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