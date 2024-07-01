Красота в руках визажистов: удачные и неудачные макияжи звезд

Знаменитости очень часто прибегают к услугам визажистов, чтобы выглядеть «на все сто» на важных мероприятиях или в кадре. Но иногда складывается ощущение, что визажист проснулся не с той ноги и макияж получился далеко не самым лучшим образом.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли давно выбрала для себя подходящий макияж и редко в нем что-то меняет, но даже в давно отработанной «классике» случаются неприятные казусы. Во время одного из последних выходов Джоли ее визажист нанес слишком много транспарентной пудры для закрепления макияжа. Благодаря софитам и вспышкам фотографов казалось, что актриса нечаянно упала лицом в муку. С транспарентной пудрой нужно быть очень осторожными и наносить ее лишь слегка на Т-зону, чтобы не испортить весь макияж.

Нюша

Недавнее интервью певицы Нюши наделало много шума в интернете. Многие обсуждали не только откровения певицы, но и ее неудачный макияж. Уже несколько лет в трендах макияжа держится яркий контур губ. С помощью специального карандаша можно слегка изменить форму губ или немного их увеличить. Но в этот раз визажист Нюши немного перестарался и ушел слишком далеко от натурального контура губ. Все это создало впечатление не аккуратного макияжа.

Лариса Долина

Лариса Долина, в последнее время не всегда выбирает подходящие и удачные образы. В попытках казаться моложе своих лет, она выбирает макияжи, которые, к сожалению, лишь подчеркивают морщины и накладывают сверху еще 5-10 лет. В данном макияже случился настоящий перебор: акцент одновременно сделан и на глаза, и на губы, все это дополнено слишком длинными и пушистыми ресницами.

В возрастном макияже, чтобы случайно не прибавить себе возраста, следует отдавать предпочтение более спокойным тонам, не переусердствовать с контурингом и делать акцент либо на губах, либо на глазах.

Ксения Собчак

Образы Ксении Собчак не редко становятся предметом для обсуждений и не всегда с позитивной стороны. Один из таких макияжей поразил зрителей канала Ксении совсем недавно. Поклонники подметили насколько неумелый визажист может испортить внешний вид. Некоторые даже предположили, что Ксения могла его чем-то обидеть и неудачный макияж, подчеркивающий все недостатки, стал настоящей местью.

В данном макияже визажист совершенно отказался от контуринга, что сделало лицо плоским, густо подвел глаза темным карандашом, что придало им грустное выражение и подобрал неудачный цвет помады.

Так как светская львица обладательница нависшего века, то ей стоит отдавать предпочтение макияжам, которые подчеркнут глаза: яркие ресницы, бежевые или коричневые тени и плавные линии - это то, что подчеркнет достоинства Ксении и украсит ее. Также не стоит забывать про легкий контуринг, который сделает лицо более выразительным.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес одна из тех звезд, которая может шокировать как роскошным появлением, так и абсолютно провальным.

Во время недавнего посещения ковровой дорожки нельзя было не заметить, что визажист певицы забыл закрепить макияж. И во время мероприятия было отчетливо заметно, как поплыла сначала помада певицы, а потом и макияж глаз.

Чтобы такого не происходило, обязательно нужно помнить о том, что макияж следует закреплять специальными фиксирующими спреями или транспарентной пудрой. Главное, не увлекаться ей, как визажист Анджелины Джоли.