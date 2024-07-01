Фестиваль World Fashion Shorts объявляет прием заявок (open call) для авторов коротких фешен-фильмов
Сегодня стартует прием заявок на третий выпуск World Fashion Shorts. Фестиваль модных короткометражек пройдет осенью в рамках Московской недели моды. Заявки принимаются от дизайнеров, представителей брендов, режиссеров, кураторов, представителей кинофестивалей со всего мира на официальном сайте wfs.fashionsummit.org до 15 августа. Все заявки рассмотрит экспертный совет.
Что такое World Fashion Shorts?
Это фестиваль, который соединяет моду, кино и видео-арт. В программу отбираются яркие короткометражные фильмы со всего мира, которые создают картину разнообразия культур и расширяют представления о моде. Фестиваль прошел уже дважды в формате однодневной мультимедийной инсталляции в центре дизайна Artplay как специальное событие BRICS+ Fashion Summit в Москве в декабре 2023 года и весенней Московской недели моды.
Цель World Fashion Shorts – развитие жанра фешен-фильмов в России, а также создание возможностей для встречи режиссеров, дизайнеров и брендов. В новую редакцию фестиваля планируется включить больше контента из России и стран СНГ.
В то же время World Fashion Shorts расширяет сотрудничество с другими фестивалями фешен-фильмов, в том числе путем взаимного обмена контентом. Это значит, что фильмы, отобранные международным экспертным советом World Fashion Shorts, имеют высокие шансы быть показанными на фестивалях партнеров. Сегодня это Cinettica International Fashion & Art Film Festival (Нью-Йорк – Берлин – Барселона) и Buenos Aires / Miami International Fashion Film Festival (Буэнос-Айрес – Майами). Их кураторы входят в экспертный совет World Fashion Shorts.
Какие критерии фильмов для World Fashion Shorts?
- Хронометраж от 1,5 до 5 минут, формат MPEG-4, H264, звук стерео;
- Связь с темами моды и культурного разнообразия, осмысление моды в контексте города, культуры, природы, человеческого тела и отношений;
- Умение емко, при помощи образов рассказать историю, понятную на уровне эмоций;
- Отсутствие стандартных форматов, таких как съемки с подиумов и прямая реклама брендов;
- Содержание фильмов не должно нарушать действующее законодательство РФ.
Полные условия и форма заявки опубликованы на официальном сайте.
Как подать заявку для участия в World Fashion Shorts?
- Для режиссеров, кураторов, дизайнеров, брендов: если у вас есть готовый фильм, отвечающий критериям, указанным выше, необходимо подать заявку, расположенную на сайте.
- Для режиссеров, кураторов, дизайнеров, брендов, которые заинтересованы в создании фильма, но не имеют готового контента, можно обратиться на почту wfs@fashionsummit.org, в приветственном письме рассказать о себе. Команда World Fashion Shorts постарается подобрать творческую команду для съемки фешен-фильма. В случае, если фильм будет готов в сроки проведения open call, претендент может подать заявку на участие на сайте. Финансовые расходы на съемку фильма при этом останутся на стороне претендентов.
Организатор Московской недели моды – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.
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