Фестиваль World Fashion Shorts объявляет прием заявок (open call) для авторов коротких фешен-фильмов

Сегодня стартует прием заявок на третий выпуск World Fashion Shorts. Фестиваль модных короткометражек пройдет осенью в рамках Московской недели моды. Заявки принимаются от дизайнеров, представителей брендов, режиссеров, кураторов, представителей кинофестивалей со всего мира на официальном сайте wfs.fashionsummit.org до 15 августа. Все заявки рассмотрит экспертный совет.

© пресс-служба «Фонда Моды»

Что такое World Fashion Shorts?

Это фестиваль, который соединяет моду, кино и видео-арт. В программу отбираются яркие короткометражные фильмы со всего мира, которые создают картину разнообразия культур и расширяют представления о моде. Фестиваль прошел уже дважды в формате однодневной мультимедийной инсталляции в центре дизайна Artplay как специальное событие BRICS+ Fashion Summit в Москве в декабре 2023 года и весенней Московской недели моды.

Цель World Fashion Shorts – развитие жанра фешен-фильмов в России, а также создание возможностей для встречи режиссеров, дизайнеров и брендов. В новую редакцию фестиваля планируется включить больше контента из России и стран СНГ.

В то же время World Fashion Shorts расширяет сотрудничество с другими фестивалями фешен-фильмов, в том числе путем взаимного обмена контентом. Это значит, что фильмы, отобранные международным экспертным советом World Fashion Shorts, имеют высокие шансы быть показанными на фестивалях партнеров. Сегодня это Cinettica International Fashion & Art Film Festival (Нью-Йорк – Берлин – Барселона) и Buenos Aires / Miami International Fashion Film Festival (Буэнос-Айрес – Майами). Их кураторы входят в экспертный совет World Fashion Shorts.

Какие критерии фильмов для World Fashion Shorts?

Хронометраж от 1,5 до 5 минут, формат MPEG-4, H264, звук стерео;

Связь с темами моды и культурного разнообразия, осмысление моды в контексте города, культуры, природы, человеческого тела и отношений;

Умение емко, при помощи образов рассказать историю, понятную на уровне эмоций;

Отсутствие стандартных форматов, таких как съемки с подиумов и прямая реклама брендов;

Содержание фильмов не должно нарушать действующее законодательство РФ.

Полные условия и форма заявки опубликованы на официальном сайте.

Как подать заявку для участия в World Fashion Shorts?

Для режиссеров, кураторов, дизайнеров, брендов: если у вас есть готовый фильм, отвечающий критериям, указанным выше, необходимо подать заявку, расположенную на сайте.

Для режиссеров, кураторов, дизайнеров, брендов, которые заинтересованы в создании фильма, но не имеют готового контента, можно обратиться на почту wfs@fashionsummit.org, в приветственном письме рассказать о себе. Команда World Fashion Shorts постарается подобрать творческую команду для съемки фешен-фильма. В случае, если фильм будет готов в сроки проведения open call, претендент может подать заявку на участие на сайте. Финансовые расходы на съемку фильма при этом останутся на стороне претендентов.

Организатор Московской недели моды – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.