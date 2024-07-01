SPF для губ: что это и почему вам нужны эти средства

Кожа губ невероятно тонкая и нежная, она нуждается в особом уходе. В последнее время появляется все больше средств с SPF именно для кожи губ. Косметолог Кристина Игоренко рассказала нам, насколько полезны и нужны санскрины для губ.

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Особая кожа

Основная проблема кожи губ заключается в отсутствии жировой прослойки и меланина — от солнца эта зона самостоятельно никак не защищена. Кристина: «В жаркий сезон губы первыми теряют влагу, здесь и серьезные ожоги, а также пигментация, дополнительный уход губам просто необходим».

Можно ли использовать SPF-средство для тела в области губ

Как уже говорил наш эксперт, тонкая кожа губ не только более уязвима, но также губы находятся в постоянном движении — мы разговариваем, облизываем губы, сдираем кожу и т. д. Губы находятся в постоянном стрессе, солнце добавляет им еще больше проблем. Обычное солнцезащитное средство очень быстро скатается, учитывая, насколько санкскрин для тела неплотный. Да и состав многих санскринов оставляет желать лучшего — глотать такое средство просто опасно. Используйте только специальные средства с SPF для губ.

На что обращать внимание при выборе средства с SPF для губ

Помимо высокого уровня защиты от солнца, в бальзаме для губ с SPF должна быть гиалуроновая кислота, витамин А, различные масла, способствующие увлажнению и, главное, сохранению влаги.

Помните, что обновлять бальзам с SPF для губ необходимо в несколько раз чаще, чем обычное средство от солнца — средства для губ «убегают» с кожи всего за час.