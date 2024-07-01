Мэри джейн маникюр: тренды нейл-арта июля 2024

В середине лета как никогда хочется ярких экспериментов. Нейл-мастер Лилия Алексеенко поделилась трендами маникюра, которые вам точно стоит попробовать этим летом.

Мэри Джейн

Популярность классических туфель с ремешком в этом году настолько высока, что «перебросилась» и на ногти. Наш эксперт советует непременно попробовать оригинальный дизайн. Отличительная черта маникюра Мэри Джейн — тонкие черные полосы, имитирующие ремешки на туфлях. Лучше всего такой дизайн смотрится на молочных и нюдовых базах, чтобы получить максимальный контраст.

Узоры металлик

Всевозможные варианты узоров, выполненные в металлических цветах, — несомненный тренд этого июля. С таким дизайном можно смело ехать в отпуск или же возвращаться в офис после отдыха, такой вариант уместен в любой ситуации и практически при любом дресс-коде.

Насыщенный зеленый

Пожалуй, самый акцентный и заметный оттенок сезона. В год Дракона зеленый цвет и его оттенки будут сопровождать нас все 12 месяцев. Не стоит бояться этого цвета летом — выбирайте малахитовое покрытие. Зеленый прекрасно смотрится на ногтях средней длины в монохроме, дополнительные детали удешевят ваш маникюр и сделают его слишком вызывающим.

Фруктовый френч

Для отпускного варианта дизайна наш эксперт предлагает необычный френч. Но простые цветные «улыбки» уже наскучили, поэтому разбавляем их минималистичными рисунками фруктов. Добавьте подобный дизайн на пару ногтей, но не делайте на них основной акцент в маникюре.