Кристину Агилеру обвинили в злоупотреблении Оземпиком

Певицу Кристину Агилеру раскритиковали за новый выход на вечеринке. Об этом сообщает The Sun.

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На мероприятии Dolce & Gabbana Кристина Агилера вышла на публику в мини-платье с длинным шлейфом. Однако внимание поклонников привлекла фигура певицы. По их мнению, она снова начала принимать Оземпик.

«Точно Оземпик», «Тает на глазах», «Кристина, остановись», «Выглядите ужасно», — написали они.



Еще в 2023 году Кристина Агилера резко похудела. Поклонники певицы предположили, что она стала следить за своим здоровьем, правильно питаться и заниматься спортом. Тогда нашлись и те, кто впервые заподозрил знаменитость в использовании Оземпика — препарата, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа. В Голливуде Оземпик пользуется популярностью. Инъекции препарата помогают многим знаменитостям быстро избавиться от лишних килограммов. Недавно Кристину Агилеру раскритиковали за экстремальное похудение.

Ранее Кристина Агилера выступила на 30-летии девушки российского миллиардера.