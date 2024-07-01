Актриса Юлия Пересильд появилась в образе Мэрилин Монро на премии «Ника»

Актриса Юлия Пересильд вместе с дочерью Анной появилась на премии «Ника». Звезда «Вызова» предстала в образе Мэрилин Монро.

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На это обратил внимание Super.ru.

Юлия была в белом платье в пол и с характерной для Монро укладкой, волосами такой же длины. Актриса выбрала для макияжа красную помаду.

Ее дочь Анна тоже выбрала для выхода белое платье, но, в отличие от матери, короткое. С ними позировал актер из сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев. Он был во всем черном, кроме футболки.

Ранее Анна Пересильд озвучила главный страх. Она призналась, что боится заработать звездную болезнь. Юная актриса говорила – она во всем слушает мать и отца.

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