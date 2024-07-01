Дочь Началовой пришла на выпускной в платье, сшитом по ее дизайну

Дочь певицы Юлии Началовой пришла на выпускной в платье, сшитом по ее дизайну. Отец девушки футболист Евгений Алдонин поделился в личном блоге кадрами с праздника, показав образ Веры.

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Подписчики спортсмена активно прокомментировали его пост в соцсетях: «Очень красивая выпускница», «Папина гордость», «Какая же Вера очаровательная», «Образ потрясающий», «Очень красивая девушка», «Боже, просто звезда», «Чудесная Верочка», «Невероятная красавица».

Выпускница рассказывала журналистам, что решила создать уникальный наряд, а не искать его в магазинах. Она нарисовала платье, а швея воплотила ее идею в жизнь.

Дочь знаменитости признавалась в личном блоге, что ее часто называют «второй Юлией Началовой», и ей это не нравится. По словам Веры, мать всегда была и останется для нее примером, но она не собирается быть двойником родительницы. Девушка также отмечала, что любит петь, однако жизнь хочет связать с актерской профессией и сейчас готовится к вступительным экзаменам в театральные вузы.

Девушка живет с бабушкой и дедом по материнской линии, но периодически проводит время с семьей отца. Жена спортсмена Ольга Алдонина говорила подписчикам, что падчерица всегда желанный гость у них дома и она любит ее как родную. Бизнесвумен, которая создает украшения, была на выпускном у Веры и отмечала, что очень ею гордится.