Теннисистка Эжени Бушар снялась в бикини

Франкоканадская профессиональная теннисистка Эжени Бушар снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Известная 30-летняя спортсменка поделилась снимком, на котором показала подтянутую фигуру в бикини зеленого цвета, оформленном золотистой тонкой цепью на бедрах и плечах. На размещенном кадре видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы распущены и убраны назад.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 48 тысяч лайков.

«Очень красивая», «Этот цвет тебе очень идет», «Выглядишь потрясающе», «Шикарные ноги», «Великолепная», — высказывались они.



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В июне сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк снялась топлес для модного журнала Vogue Ukraine. Тогда 21-летняя спортсменка предстала перед камерой в расклешенной юбке белого цвета, прижав руки к обнаженной груди.