Врач назвал самые востребованные пластические операции среди мужчин

На этот вопрос эксклюзивно для RuNews24.ru ответил Тигран Алексанян, доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic.

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Собеседник издания выделил топ-5 мужских запросов к эстетической медицине:

Ринопластика

Если женщины, отправляясь на консультацию к пластическому хирургу, думают в первую очередь об эстетике, то для мужчин имеет значение не только красота. Им важно, чтобы врач мог профессионально провести септопластику – операцию, благодаря которой возвращается правильное носовое дыхание, а также мог деликатно убрать несовершенства, следы профессиональных или бытовых травм.

Современная ринопластика проходит гораздо легче и быстрее – важно выбрать правильную методику и опытные руки. Большой популярностью пользуется запатентованная авторская методика – она проводится закрытым способом, максимально деликатно, устраняет практически любые несовершенства с минимальной кровопотерей, сохранностью сосудов и анатомии носа.

Практически всем мужчинам важно не «терять» свое лицо и индивидуальные черты.

«Поэтому главный шаг перед операцией – выбор хирурга с опытом, эстетическим вкусом, умением работать не по шаблону. При таком хирургическом вмешательстве очень важно учитывать пропорции, строение, национальность и много других факторов. Бескровная ринопластика с одобрения врача проводится даже возрастным мужчинам, где деликатность ценна особенно», - отметил спикер.



Блефаропластика

Это хирургическое вмешательство пользуется большим спросом у мужчин. Причем, показания к блефаропластике могут быть и в 30 лет, и в 40 лет – современный образ и ритм жизни не способствует молодости глаз, поэтому отечность, мешки, усталый тяжелый взгляд могут появиться довольно рано. Пластика нависающих век делает образ свежим, а лицо более подтянутым – уходят неприятные возрастные изменения, синяки, глаза становятся более распахнутыми и молодыми. Иногда только этой операции бывает достаточно, чтобы изменить качество своей жизни, подчеркнуть свою мужественность и харизматичность.

Эндоскопическая подтяжка

Не только женщины, но и мужчины болезненно воспринимают опущение тканей лица, появление заломов – от этого меняется настроение, теряется радость жизни. Эту проблему можно решить и комплексно, и точечно. Если мужчина не готов к классической подтяжке, можно обратить внимание на коррекцию подбородка и эндоскопию висков и лба. Если скорректировать верхнюю часть (лоб, надбровная зона, виски), то лицо мгновенно преображается и омолаживается. Также эндоскопическая подтяжка дает отличный результат при сильной асимметрии и опущении бровей. Чтобы эффект был максимальным и пролонгированным, лечащий врач может порекомендовать дополнительные аппаратные и эстетические процедуры.

Липоскульптура

Один из главных комплексов мужчин – лишний вес и потеря рельефности тела. Не всегда привести себя в форму можно диетами и спортивными нагрузками. Липоскульптура помогает достичь заметного преображения. Ювелирный и точный перенос жировой ткани из проблемных зон туда, где объема недостаточно, помогает смоделировать нужные участки тела. В каждом случае врач подбирает индивидуальную схему лечения – можно скомбинировать разные техники, чтобы деликатно и с комфортом для пациента достичь максимального эффекта.

3-D подход

Минимальное вмешательство, но при этом видимый эффект омоложения обеспечивают малоинвазивные методики. Если беспокоит состояние кожи, минимальные признаки старения, отсутствие здорового цвета лица, то можно совместно с лечащим врачом наметить план лечения, который улучшит внешний вид. Среди самых популярных методик – различные инъекции, ботокс, аппаратные процедуры, нитевой и другие виды лифтинга, липофилинг.