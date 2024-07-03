Красота без границ: врач назвал самые востребованные пластические операции среди мужчин
На этот вопрос эксклюзивно для RuNews24.ru ответил Тигран Алексанян, доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic.
Собеседник издания выделил топ-5 мужских запросов к эстетической медицине:
Ринопластика
Если женщины, отправляясь на консультацию к пластическому хирургу, думают в первую очередь об эстетике, то для мужчин имеет значение не только красота. Им важно, чтобы врач мог профессионально провести септопластику – операцию, благодаря которой возвращается правильное носовое дыхание, а также мог деликатно убрать несовершенства, следы профессиональных или бытовых травм.
Современная ринопластика проходит гораздо легче и быстрее – важно выбрать правильную методику и опытные руки. Большой популярностью пользуется запатентованная авторская методика – она проводится закрытым способом, максимально деликатно, устраняет практически любые несовершенства с минимальной кровопотерей, сохранностью сосудов и анатомии носа.
Практически всем мужчинам важно не «терять» свое лицо и индивидуальные черты.
«Поэтому главный шаг перед операцией – выбор хирурга с опытом, эстетическим вкусом, умением работать не по шаблону. При таком хирургическом вмешательстве очень важно учитывать пропорции, строение, национальность и много других факторов. Бескровная ринопластика с одобрения врача проводится даже возрастным мужчинам, где деликатность ценна особенно», - отметил спикер.
Блефаропластика
Это хирургическое вмешательство пользуется большим спросом у мужчин. Причем, показания к блефаропластике могут быть и в 30 лет, и в 40 лет – современный образ и ритм жизни не способствует молодости глаз, поэтому отечность, мешки, усталый тяжелый взгляд могут появиться довольно рано. Пластика нависающих век делает образ свежим, а лицо более подтянутым – уходят неприятные возрастные изменения, синяки, глаза становятся более распахнутыми и молодыми. Иногда только этой операции бывает достаточно, чтобы изменить качество своей жизни, подчеркнуть свою мужественность и харизматичность.
Эндоскопическая подтяжка
Не только женщины, но и мужчины болезненно воспринимают опущение тканей лица, появление заломов – от этого меняется настроение, теряется радость жизни. Эту проблему можно решить и комплексно, и точечно. Если мужчина не готов к классической подтяжке, можно обратить внимание на коррекцию подбородка и эндоскопию висков и лба. Если скорректировать верхнюю часть (лоб, надбровная зона, виски), то лицо мгновенно преображается и омолаживается. Также эндоскопическая подтяжка дает отличный результат при сильной асимметрии и опущении бровей. Чтобы эффект был максимальным и пролонгированным, лечащий врач может порекомендовать дополнительные аппаратные и эстетические процедуры.
Липоскульптура
Один из главных комплексов мужчин – лишний вес и потеря рельефности тела. Не всегда привести себя в форму можно диетами и спортивными нагрузками. Липоскульптура помогает достичь заметного преображения. Ювелирный и точный перенос жировой ткани из проблемных зон туда, где объема недостаточно, помогает смоделировать нужные участки тела. В каждом случае врач подбирает индивидуальную схему лечения – можно скомбинировать разные техники, чтобы деликатно и с комфортом для пациента достичь максимального эффекта.
3-D подход
Минимальное вмешательство, но при этом видимый эффект омоложения обеспечивают малоинвазивные методики. Если беспокоит состояние кожи, минимальные признаки старения, отсутствие здорового цвета лица, то можно совместно с лечащим врачом наметить план лечения, который улучшит внешний вид. Среди самых популярных методик – различные инъекции, ботокс, аппаратные процедуры, нитевой и другие виды лифтинга, липофилинг.
«Несмотря на кажущуюся простоту и популярность всех методик, они должны проводиться опытным врачом, чтобы сохранить мимику, естественность и природную индивидуальность», - подчеркнул специалист.