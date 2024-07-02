В России разработали нейросеть для подбора одежды

Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) создали нейросетевую модель, известную как «искусственный стилист», которая помогает пользователям выбирать стильные и подходящие образы.

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По информации, полученной из пресс-службы вуза, новый инструмент подходит как для частных пользователей и персональных стилистов, так и для онлайн сервисов и приложений моды.

Модель работает на основе мобильного приложения и использует алгоритмы машинного обучения для анализа личных предпочтений и стиля каждого пользователя. Она способна предлагать оптимальные комплекты одежды для различных событий, учитывая индивидуальные контекстуальные факторы и наличие в гардеробе, отметили в пресс-службе.

Авторы проекта — выпускники факультета компьютерных наук и технологий ВСГУТУ, разработали уникальный подход, позволяющий формировать образы на основе имеющейся у пользователя одежды. Пользователи могут загружать фотографии своих вещей, после чего приложение самостоятельно создает стильные комбинации.