Нежность слов: восемь лучших летних романов

Лето или весна за окном — неважно. Для любви идеальное время — всегда. Наша подборка книг наполнит ваше сердце теплотой нежных чувств, разожжет огонь страстных эмоций, откроет мир романтики и подарит искренние и незабываемые эмоции.

© Eva.ru

Здесь каждый читатель найдет историю по душе, ведь любовь живет в каждом из нас. Стоит лишь открыть первую страницу…

1. Софи Анри — Двойной латте в дождливый день

Айви и Рэйден случайно встречаются в кофейне в дождливый день. Он — бариста, который мечтает издать свою книгу, она — студентка, мечтающая стать кондитером. Их души тянутся друг к другу, но каждый хранит свои тайны. Сможет ли любовь обойти все преграды в их сердцах или их чувства останутся на дне допитой чашки латте?

2. Дж. Уайлдер — Правила игры

Лукас влюблен в Пайпер — сестру своего лучшего друга Маркуса. Он рядом, когда ей снятся кошмары, и все его мысли только о ней. Но Лукас так и не нашел подходящего момента, чтобы признаться девушке в своих чувствах. И к тому же, это может разрушить их дружбу с Маркусом. Какой финал будет у этой драмы? И какие еще испытания выпадут на долю Лукаса?

3. Эмилия Грин — Хулиган

Катерина — молодой преподаватель в университете. Алик-самоуверенный мажор и студент Катерины. По стечению обстоятельств личный дневник девушки попал к ее студенту Алику — самовлюбленному парню, владельцу клуба, в который зашла Катерина перед началом учебного года. Теперь Катерине придется сыграть по правилам хулигана, где главный приз — ее сердце.

4. Ники Сью — Ты — моя ошибка

Когда Ульяна хотела заглушить свою ненависть к бывшему, ей попался привлекательный парень с серо-голубыми глазами. Их связала только одна ночь. Ни имени, ни общих друзей, ничего общего. Но оказалось, что тот самый парень, Ник, учится с ней в одном университете и теперь преследует ее. Можно ли забыть всё, что было между ними, или это начало чего-то большего?

5. Л. Дж. Шэн — Принцесса Торн

Хэлли Торн — завсегдатай первых полос желтой прессы! Она всегда вляпывается в худшие истории. Чтобы сохранить репутацию семьи (она — первенец президента Америки), ее отец приставляет к ней личного телохранителя Рэнсома. Грозный, но соблазнительный охранник, пытается перевоспитать Хэлли — вынуждает сменить имидж и перестать тусоваться. Но можно ли спасти неугомонную девушку и какими методами?

6. Елена Инспирати — Любовь серого оттенка. Свет, ставший ядом

Аврору и Брайена разлучили. Силы света и тьмы против их любви. Чтобы навсегда покончить с чувствами, Авроре стирают память и выдают замуж за Дэйва. Но во сне девушка видит фрагменты встреч с темными силами — Брайеном. Она чувствует связь с загадочным мужчиной и хочет разыскать его. Но сможет ли любовь рассеять мрак или в этой войне между тьмой и светом у настоящей любви нет шансов?

7. Эмилия Грин — На крыльях любви. Лебедь

После того, как Алина сбежала ничего не объяснив, Кирилл учился за границей, вернулся в Москву и возглавил одно из подразделений семейного бизнеса. Новые увлечения, новая девушка, новая жизнь. Парень уже и забыл о подлом предательстве своей бывшей. Так он думал до того момента, пока однажды не встретил Алину в ресторане своего брата. Вас ждет финал дилогии «На крыльях любви».

8. Алиса Джукич — Принцесса ветра и мести

Агнес начинает новую жизнь. Предательства, измены, обиды позади. Рядом надежные друзья и семья. Но вдруг сбывается древнее пророчество, бывший возлюбленный плетет интриги, а война и смерть перечеркивают все надежды на счастье. Чтобы остаться в живых и победить, Агнес объединяется со своими врагами. Но сможет ли она выстоять в этой схватке и кому отдаст свое сердце? Финал дилогии «Королевство ледяных сердец».