Стилист объяснила тягу Ким Кардашьян к нелепой одежде

Стилист Аманда Сандерс объяснила тягу американской телезвезды Ким Кардашьян к нелепой одежде. Ее комментарий приводит The Sun.

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Эксперт проанализировала снимки 43-летний предпринимательницы, на которых она предстала в меховом боди и капроновых колготках. По мнению Сандерс, в настоящий момент Кардашьян переживает кризис среднего возраста.

«Ким может выглядеть великолепно, когда рядом находятся ее стилисты. Но молодые звезды больше не смотрят на нее как на икону моды», — объяснила специалист.



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Кроме того, Сандерс предположила, что перемены в стиле бизнесвумен связаны с отказом от корректирующего белья.

«До настоящего момента Ким никогда не носила одежду, которая демонстрирует реальную форму ее тела», — отметила собеседница портала.



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