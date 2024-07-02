Боня похвасталась результатами похудения, опубликовав снимки в бикини

Звезда реалити-шоу «Дом−2» Виктория Боня не так давно столкнулась с хейтом со стороны общественности. Зрители шоу «Выжить в Дубае», смотря выпуски с участием телеведущей, посчитали, что она перестала контролировать свой вес. Знаменитость от части была согласна с мнением публики. В марте Виктория серьезно занялась своей фигурой.

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Спустя три месяца Боня заметно преобразилась. Накануне знаменитость похвасталась результатами похудения на личной странице в Сети. 44-летняя модель опубликовала фотографии до и после серьезных изменений. Перед поклонниками Виктория позировала в одном и том же бикини желтого цвета. В подписи к снимкам она сообщила, что сбросила 10 килограммов.

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«Самое главное для меня, это здоровый подход в похудении. Я называю это постройнение», — написала Виктория Боня.



Знаменитость также указала, что перед похудением она обратилась к специалистам. Боня сдала необходимые анализы и получила соответствующие рекомендации. Виктории также ставили капельницы для восполнения белкового дефицита и ускорения обмена веществ. Телеведущая считает, что одним голодом делу не поможешь. По мнению Бони, похудение должно быть в удовольствие и без мучительных ограничений.