Метод похудения «2–2–2»: в чем суть и какого результата от него ожидать

Если вы будете следовать этому методу всего три недели, я обещаю, что ваше тело будет чувствовать себя так хорошо, что вам захочется продолжать, — заявила женский фитнес-тренер Дженна Риццо в коротком видео на TikTok. Эксперт уверена, что ввести полезные привычки в свою жизнь можно таким образом, чтобы они не вызывали отторжения и усталости.

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Суть метода проста: согласно задумке Риццо, нужно выпивать по две бутылки чистой воды в день, съедать по две порции фруктов и овощей и совершать две прогулки пешком. Тренер подчеркнула, что овощи и фрукты — это лишь дополнение к вашему обычному питанию, а не замена ему. Прогулки также не нужно чрезмерно усложнять — просто подышите свежим воздухом, насколько вам позволяет время.

«Ваша кожа станет чистой, у вас появится больше энергии, вы будете лучше спать и, вероятно, даже сбросите несколько килограммов», — рассказала инфлюенсер.



Первый результат метода «2–2–2», по ее словам, будет заметен уже через 3 недели.

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