Жена российского миллиардера вышла в свет в пиджаке на голое тело

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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30-летняя манекенщица посетила вечеринку бренда Giorgio Armani в Италии. При этом в качестве одного из нарядов она выбрала серебристый костюм, который состоял из приталенного пиджака с глубоким декольте, надетого на голое тело, и брюк со штанинами на резинках.

В то же время избранница предпринимателя примерила мюли на шпильках, серьги-пусеты, массивный золотистый браслет и кольца. Кроме того, она зачесала волосы назад и подчеркнула губы коричневой помадой.

В июне Кристина Романова также отметила день рождения в откровенном наряде.