40-летняя Хлои Кардашьян снялась в новом образе

Американская телезвезда Хлои Кардашьян снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

40-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она предстала перед камерой в джинсовом комбинезоне с корсетным верхом, украшенным сияющими массивными кристаллами и шнуровкой на спине. На размещенных кадрах видно, что низ наряда оформлен сетчатыми вырезами, которые оголили ягодицы Кардашьян. При этом видно, что под ними расположены подтяжки с сияющими стразами.

*Соцсети



Поклонники оценили фотосессию бизнесвумен в комментариях под постом.

«Великолепная», «Деним — твое второе имя», «В свои 40 ты выглядишь сказочно», «Очень горячо», «Отличные кадры», — писали они.



В мае Хлои Кардашьян показала фото с отдыха и подверглась насмешкам в сети. Тогда телезвезда продемонстрировала на камеру фигуру в черном бикини, повязав на талию парео.