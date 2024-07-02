Осенняя коллекция RTW 2024 от Marc Jacobs: поиграем в Голливуд

Американский бренд предлагает представительницам прекрасного пола на мгновение забыть о скучном минимализме и почувствовать себя киногероинями.

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«Я верю в жизнь с её естественностью – свободную от одобрения и разрешения абсурдного консерватизма и социальных норм», - сообщил 61-летний Марк Джейкобс перед показом коллекции готовой одежды сезона «осень 2024».



И хотя его дефиле продлилось всего шесть минут, оно вызвало мгновенный шок и оставило большое впечатление. На подиуме можно было увидеть образ Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года» (1955) в белом платье, развевающемся над решёткой кондиционирования нью-йоркского метро. Или прообраз Минни Маус в красном платье с белым горошком, а также платья принцесс из диснеевской классики. Были и другие отсылки к известным произведениям искусства, но у собравшихся не возникло сомнений относительно того, что новая коллекция MJ полна энергии различных характеров.

В последнее время Джейкобс всё чаще позволяет себе высказываться в коллекциях на острые темы. Как бы выглядел мир, если бы он был у руля? И отвечает: это было бы безопасное место для всех, но особенно для чудаков, которые носят слишком большую обувь и одежду с мультяшными пропорциями, которые противопоставляют скучному тренду «тихая роскошь» преувеличения.

Но при этом Марк вполне способен транслировать и посыл к добротной, классической, элегантной одежде. По его словам, одна из его любимых коллекций – осенняя 2010-го года, где стиль консерваторов расцвёл пышным цветом. Сейчас, правда, как видно из его творческих поисков, он находится в совершенно другой реальности. «Я получаю удовольствие от того, что наряжаюсь, подбираю аксессуары и самовыражаюсь. Меня очень занимает составление этих весёлых паззлов», - рассказал он в беседе с Vogue.

На подиуме были показаны некоторые из этих весёлых паззлов, осенняя линейка выглядела продолжением его весеннего хита 2024, с разницей лишь в том, что кукольные одежды приобрели голливудский блеск – Мэрилин Монро, Минни Маус и все остальные персонажи шоу. Сюда дизайнер примешал и ретроспективу творческого наследия, в феврале отпраздновав 40-летие своего бренда. Костюм с юбкой на крупных пуговицах, знакомый по его эпохе сдержанности, имел облегающую, с морщинками, форму, а кружевное платье подчеркнул силуэт песочных часов, как и подобает в случае с анимационной героиней-звездой. Свитеры и юбки в кислотных расцветках смотрелись вызывающе на моделях, стилизованных под простушку Джейн. В коллекции было даже жёлтое бикини в горошек, напоминавшее кукольную одежду, но интересно смотревшееся на взрослой манекенщице.

Пропорции одежды модельер обыграл с присущим ему юмором. На руку ему сыграл интерьер нью-йоркской публичной библиотеки, где было организовано шоу. Модели расхаживали по очень длинному коридору, создававшему иллюзию преувеличения одежды. Необычными формами, яркими цветами и безумной обувью Джейкобс на мгновение перевернул мир вокруг своей оси.