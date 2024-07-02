Раскрыты бьюти-секреты стюардесс

Мечтали разведать секреты безупречного внешнего вида стюардесс? Тонкости бьюти-рутины женской части летного экипажа можно узнать из первых уст благодаря анонимному форуму Reddit, где собралось немало откровений бортпроводниц.

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«Раньше я работала на продолжительных рейсах, и главное, что отличало мой макияж от обычного, — это то, что я использовала пудру, особенно вокруг глаз, чтобы постоянно наносить подводку», — объяснила девушка под ником Кэтрин Мэй.



Другая бортпроводница призналась, что «примерно раз в час наносила спрей для лица, чтобы макияж не выглядел слипшимся», а также использовала максимально стойкую помаду, которой хватало на весь полет. Совет насчет идеальной укладки дала пользователь Viskel43der — и снова никаких специфических лайфхаков: немного лака или геля для волос всегда помогут укротить выбившиеся пряди.

Оказалось, что главный секрет идеального макияжа стюардесс — это умение его оперативно подправить, а то и нанести заново при необходимости. Кроме того, экипажу приходится постоянно иметь дело с сухим воздухом, поэтому девушки серьезно относятся к увлажнению кожи и пьют достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.