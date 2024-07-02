Оксана Самойлова вышла в свет в платье с откровенным декольте

Жена рэпера Джигана появилась на публике в откровенном платье из пайеток без бюстгальтера. Блогер Оксана Самойлова приехала на вручение премии «25 самых стильных» и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

«Залетаю в ваши сторис красиво», — отметила звезда.



Супруга артиста неоднократно говорила, что ей тяжело дается набор веса, и во время стрессов она не поправляется, а сильно худеет. И чтобы увеличить мышечную массу, Самойлова практически каждый день занимается фитнесом или любой другой физической активностью, но затем делает перерыв на три месяца. По словам бизнесвумен, ей не нравится «тощая» фигура, хотя подписчики «засыпают» ее комплиментами.

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Блогер признавалась, что хочет вырастить успешных здоровых детей, поэтому внимательно следит за собой. Самойлова старается вести активный образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться, чтобы дочери и сын видели перед собой достойный пример.

Звезда вместе с мужем растит трех дочерей и сына: 12-летнюю Ариелу, 9-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 4-летнего Давида. Самойлова признавалась, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам блогера, больше всех из-за этого переживает старшая девочка, которая сильно к ней привязана.

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