Хирург рассказал о важных этапах подготовки к пластической операции

Подготовка к пластической операции начинается с подробного обсуждения с врачом того, какой результат ожидает получить пациент, рассказал пластический хирург Владислав Григорянц. Однако еще несколько важных этапов, о которых эксперт рассказал «Ленте.ру».

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Григорянц обратил внимание, что пластическая хирургия, несмотря на высокий уровень развития, не может удовлетворить абсолютно все пожелания пациентов, именно поэтому на первом приеме необходимо обсудить ожидания клиента и найти компромисс. Также на консультации врач обычно выясняет, есть ли у пациента аллергия, какие операции он перенес, осматривает рубцы, чтобы понять, насколько ткань способна к заживлению.

«Иногда требуются осмотры узких специалистов, например, при блефаропластике или операции на груди. И только после всех обследований хирург решает, безопасно ли делать операцию», — отметил хирург.



После этого, продолжил Григорянц, обычно назначается серия предоперационных лабораторных исследований и назначаются персональные меры подготовки к операции. В частности, по его словам, следует отказаться от курения и прекратить прием некоторых препаратов.

«Примерно за месяц до операции нельзя употреблять средства для похудения и гормональные препараты, включая противозачаточные таблетки. За пару недель следует бросить курить и отказаться употребления алкоголя», — Владислав Григорянц, пластический хирург.



Накануне операции некоторым пациентам, по словам эксперта, могут рекомендовать прием успокоительных средств, чтобы они могли выспаться. В день операции нельзя есть, однако накануне вечером допустим легкий ужин, например, салат.

«Правильно проведенная подготовка упрощает работу пластического хирурга и анестезиолога и сводит к минимуму риск возможных осложнений», — резюмировал Григорянц.



Ранее Владислав Григорянц назвал россиянкам с большой грудью способы снизить нагрузку на спину. По его словам, сделать это можно только с помощью похудения или операции.