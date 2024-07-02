Убираем синяки под глазами

Темные круги - распространенная проблема у многих женщин, но мы знаем, как решить эту проблему.

Кожа вокруг глаз очень тонкая, из-за чего у многих могут быть видны капилляры и вены. Тем более, эпидермис в этой зоне заметно отличается от остальной кожи лица и отличается повышенной чувствительностью. Конечно, синяки под глазами придают уставший и болезненный вид. С этим можно бороться с помощью косметических средств: кремы, сыворотки, маски, консилеры.

У MENOMOSO есть осветляющий крем для глаз с 12 разновидностями пептидов и семи видами коллагена. Основными функциями крема являются: осветление, борьба с морщинами. Коллаген, содержащийся в креме, помогает восстановить и укрепить структуру кожи, способствует увлажнению кожи, делая ее более мягкой и сияющей.

Гель для области вокруг глаз Geltek эффективно снимает отечность и рассасывает круги под глазами, отбеливает пигментные пятна и веснушки, увлажняет и питают кожу области вокруг глаз, улучшает текстуру и рельеф кожи, разглаживает мелкие морщинки.

В борьбе с темными кругами нужно подходить комплексно. Например, бренд Foreo выпустил линейку IRIS из трех продуктов.

Охлаждающие и увлажняющие гидрогелевые патчи убирают мешки под глазами, сокращают морщины и осветляют темные круги, а еще они просто очень красивые. Богатый состав включает в себя: витамин А, морской мох, церамиды, коллаген, витамин С, юдзу, фолиевую кислоту, ниацинамиды, комплекс витаминов В3. Все это обладает антивозрастными и антиоксидантными свойствами.

Ночная сыворотка разглаживает морщины и возращает коже вокруг глаз тонус, пока вы спите. Идеально подойдет зрелой и сухой коже. Нежная, но эффективная ночная сыворотка IRIS PM eye serum состоит из активных натуральных компонентов: витамин А и E, бакучиол, пробиотики, снежный гриб и гриб рейши. Для более эффективного действия можно закрывать сыворотку кремом для глаз FOREO IRIS с кофеином, который убирает отеки и темные круги.

Концентрированный крем для деликатной кожи вокруг глаз от включает в себя не только кофеин, но и витамин С, гиалуроновую кислоту, масло семян какао. В совокупности эти компоненты создают увлажняющий, осветляющий и антиэйдж эффекты.

Нанести удар по темным кругам под глазами можно кремовым консилером. Это маскирующее средство, которое скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины. Arrive Makeup представил корректор, созданный специально для маскировки темных кругов. Стойко держится на тонкой коже век и не подчеркивает морщинки. В составе — сквалан, масло миндаля, витамин Е, солнцезащитные фильтры. Представлен в двух универсальных оттенках, которые помогают нейтрализовать синий пигмент, — коралловом и персиковом.

Советуем присмотреться к консилеру от бренда Holika Holika. Он подойдёт как для точечного нанесения, так и для кожи вокруг глаз. Маскирует все несовершенства кожи, покраснения, прыщи и тёмные круги, выравнивает цвет лица. Корректор не сушит кожу, эффективно скрывает всё, что захотите, отлично наслаивается, держится в течение всего дня, текстура лёгкая и кремовая. Удобный аппликатор помогает добиться безупречного нанесения.