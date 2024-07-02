Эти мастхэв-средства должны быть у каждой женщины после 30 лет

20 лет — это время, когда вы молоды и свободны, можно ограничить уход за собой умыванием водой из-под крана, танцевать всю ночь напролет и назавтра выглядеть свежей и сияющей — собственно, мы все там были, верно? Ближе к 30 годам ответственность ежедневных забот и стресс начинают брать верх. К 40 годам еще какие-то сферы вашей жизни начинают требовать больше внимания, и вам становится трудно выкроить время для себя и своей красоты. Если вы хотите наслаждаться молодостью кожи в зрелом возрасте, вам нужно начинать правильно ухаживать за собой уже в 30. Вот несколько антивозрастных советов для 30 и 40-летних, чтобы отсрочить появление признаков старения.

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Защита от солнца

Если вы еще не делаете этого, начните пользоваться солнцезащитным кремом каждый день. И да, мы имеем в виду каждый день.

«Даже в те дни, когда вы находитесь в помещении или на улице пасмурно и мрачно, используйте солнцезащитный крем с высоким SPF, если вы хотите защитить свою кожу от повреждений, вызванных воздействием солнца, и преждевременного старения», — напоминает косметолог Ирина Волкова.



Средства с ретинолом

Один из лучших антивозрастных секретов для 30-летних — включить ретинол в свой ночной уход за кожей, пока тонкие линии и морщины не оставили свой след на вашем лице.

«Если вы никогда раньше не пользовались такими кремами и сыворотками, начните с трех-четырех раз в неделю, а затем увеличивайте частоту применения по мере привыкания кожи к продукту», — советует Ирина.



Уход за кожей вокруг глаз

30 лет — это время, когда мешки и круги под глазами становятся более выраженными и вы замечаете первые морщинки в этой деликатной зоне.

«Ухаживайте за нежной кожей вокруг глаз, добавляя специальный крем утром и вечером как часть вашей бьюти-процедуры уже в 30 лет», — рассказывает Ирина.



Пилинг

С возрастом процесс регенерации клеток кожи замедляется. Поэтому помогите своей коже и отшелушивайте лицо не реже двух раз в неделю, чтобы избавиться от омертвевших клеток и сделать лицо более свежим и гладким.

«И не забывайте о шее и области декольте!», — подчеркивает косметолог.



Средства с гиалуронкой

Используйте кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, чтобы увлажнить и подтянуть кожу и заполнить мелкие морщинки и мимические складки.Эффект не будет моментальным, но с годами вы поймете, почему так важно не пропускать этот шаг бьюти-рутины.

Увлажнение и антиоксиданты

Защищайте и увлажняйте кожу, используя сыворотку с антиоксидантами дважды в день. Если вы найдете средство, в котором есть и антиоксиданты, и тот же ретинол или гиалуронка, можно совместить. А вот исключить то или другое нельзя, это скажется со временем на состоянии кожи.

Ночной уход

Инвестируйте в роскошный питательный ночной крем, который будет действовать на вашу кожу в течение ночи, восстанавливая и омолаживая ее и уменьшая видимость тонких линий и морщин.

«С возрастом уровень коллагена и эластина в коже начинает снижаться, так как организму сложнее вырабатывать их. Коллаген и эластин — это важные молекулы в составе кожи, которые придают ей объем, эластичность и плотность. Антивозрастной совет для 40-летних, чтобы предотвратить обвисание кожи, — использовать специальные ночные средства по уходу за кожей, которые повышают выработку коллагена и эластина», — объясняет Ирина.



На ночь выбирайте более плотные текстуры, чтобы кожа могла впитать все увлажняющие активные ингредиенты за ночь.

И еще несколько советов, чтобы кожа не только выглядела молодой, но и была здоровой и напитанной.

Спите от семи до девяти часов каждую ночь

Когда ваш мозг и тело отдыхают ночью, ваша кожа начинает «работать». Непрерывный сон также делает ваши антивозрастные средства по уходу за кожей более эффективными, поскольку они лучше проникают в ткани, когда вы находитесь в состоянии покоя.

Пейте воду: банально, но важно

Если увлажняющие средства и сыворотки действуют на кожу снаружи, то вода действует на кожу и тело изнутри. Выпивая достаточное количество воды в течение дня, вы помогаете организму своевременно выводить все токсины из организма, тем самым предотвращая появление прыщей и высыпаний. Питьевая вода также усиливает приток крови к коже, что помогает придать ей сияние изнутри.

Питайтесь правильно

Естественный антивозрастной совет: не обязательно навсегда отказываться от любимых чипсов и шоколадок, но сокращение потребления обработанных продуктов и сахара заметно преобразит вашу кожу.

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