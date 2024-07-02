52-летняя звезда «Анны Карениной» снялась в бикини

Звезда сериала «Анна Каренина» Евгения Крюкова показала фигуру в купальнике. Актриса позировала в панорамном бассейне и поделилась кадрами в личном блоге.

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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост и восхитились фигурой:

«Невероятно прекрасны», «Очень красивая», «Отлично выглядите», «Шедеврально», «Огонь», «Какая вы красотка», «Очаровательная женщина», «Вы восхитительны».



Крюкова впервые стала матерью в 2001 году, она родила Евдокию от предпринимателя Александра Карева, который был ее третьим мужем. Дочь звезды пошла по ее стопам, в 2022 году девушка окончила ГИТИС, и в том же году выпускницу театрального института взяли в стажерскую группу Театра имени Моссовета, где также служит ее мать. Артистка признавалась, что не отговаривала Евдокию от творческой карьеры и гордилась ее выбором.

У знаменитости двое детей, помимо дочери, звезда воспитывает 15-летнего сына от бизнесмена Сергея Гляделкина, с которым официально не регистрировала брак. Крюкова познакомилась с избранником благодаря экс-возлюбленному предпринимателю Михаилу Рудяку. Их дружеские отношения переросли в роман, и позже пара приняла решение обвенчаться в церкви. По словам актрисы, для них было важнее «скрепить союз на небесах», чем поставить штамп в паспорте.

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