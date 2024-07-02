Платье-сетка: с чем и как носить летом

Хотите сделать модное заявление? Сетчатые или прозрачные платья, кажется, являются одним из последних рубежей гламура, который отделяет звезд от всех остальных. Однако если на красных ковровых дорожках и неделях моды прозрачный тренд выглядит ослепительно, то для нас, простых смертных, всегда остается спорным. И, в связи с этим, актуален вопрос: «что надеть под прозрачное платье»?

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Подходящее нижнее белье — обязательное условие

Но нормально ли, если под прозрачным платьем видно нижнее белье? Раньше это было совершенно немыслимо, а теперь это, в общем-то, даже обычное дело. «Существуют разные уровни открытости, поэтому выбирайте то, в чем лично вам комфортно. Выбирайте максимально простые и непрозрачные модели белья, и, если вы не Кендалл Дженнер на Met Gala, постарайтесь обойтись без стрингов. Если вы хотите немного сбавить обороты, вместо комплекта белья выберите элегантный боди-комбинезон», — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Комбинируйте с велосипедными шортами

Если вам нравится идея сочетающегося комплекта нижнего белья, но вы хотите немного больше закрытого тела (и, возможно, стилевой иронии), крутой образ с велосипедными шортами может оказаться как раз тем, что нужно.

«Будь то короткое прозрачное платье или длинное макси, выберите модель шорт из эластичного хлопка того же цвета, что и платье, или контрастного оттенка. Главное, избегайте велосипедок цвета кожи — это может выглядеть как утягивающее белье», — советует Маша.



Слой с другим платьем

Секрет многослойности, который никогда не выходит из моды? Платье на бретельках — один из самых простых и универсальных фасонов, который можно надеть под прозрачное платье. «Если у вас нет под рукой платья-слипа, просто дополните образ другим платьем! В зависимости от фасона, вы можете надеть под него модель из шелка или вискозы или даже трикотажное платье с длинными рукавами», — уверяет Маша.

Носите блейзер или пиджак

Возможно, вы не готовы полностью посвятить себя тренду на прозрачные платья, и это совершенно нормально. Вы можете надеть под него подходящий комплект нижнего белья или платье-слип, а затем дополнить его длинным блейзером или пиджаком большого размера, чтобы сохранить сексуальный эффект «подглядывания», но без полного (и пошлого) тотального оголения.

Наденьте вниз джинсы

Надеть широкие «бойфренды» или джинсы-скинни под прозрачное платье — это не только способ сделать его менее вызывающим, но и превратить его в совершенно новый наряд!

«Эта идея чудесно подходит для того, чтобы носить любимое прозрачное платье чаще, чем вечером на модную тусовку. Дополните его ботинками, туфлями на шпильках или балетками, смелыми украшениями и легкой курткой из кожи или денима, если прохладно, и вы получите образ, который гарантированно вскружит голову», — утверждает Маша.



Яркие колготки и толстовка или рубашка сверху

Образ для смелых девушек, которые хотят поиграть в интересную и даже забавную моду. Вместо цветных колготок можно смело надеть и леггинсы, а собирать комплект можно как в монохроме (например, все вещи черные), так и порадовать себя феерией цвета.