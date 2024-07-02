Косметолог: косметические средства не помогут избавиться от целлюлита

Никакие косметические процедуры, массажи и кремы не помогут избавиться от целлюлита, заверила химик-косметолог Мишель Вонг. О том, как она развеяла главный миф о борьбе с целлюлитом, сообщает Daily Mirror.

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Вонг подчеркнула, что большинство средств для лечения целлюлита бесполезны, так как ямочки и неровности, которые называют целлюлитом, формируются в глубоких слоях кожи.

«Целлюлит возникает, когда волокна соединительной ткани тянут кожу вниз к мышцам», — объяснила косметолог. По ее словам, обычно это происходит из-за давления жировой прослойки.



Вонг добавила, что на эластичность волокон соединительной ткани и на количество жировой прослойки невозможно повлиять с помощью косметических средств. Однако процедуры помогают равномерно распределить жидкость, которая скапливается под кожей. Это дает результат, который держится несколько часов.

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