Пять идей, как стильно носить пляжную одежду в городе

В столицу пришло настоящее лето, и температура поднялась до 30 градусов. В такую жару хочется сбежать куда-нибудь на побережье… Но даже если сам пляж нам только снится, мы можем адаптировать «пляжные образы» под городскую суету. Расскажем, что купить и с чем это сочетать.

© Just Talks

Соломенная шляпа

Кепки официально ушли на второй план, сейчас в тренде косынки и соломенные шляпы. А все потому, что они тоже очень просто интегрируются в повседневный городской гардероб. Их можно сочетать с пышными белыми платьями или образами в морской эстетике.

Плетеная сумка

Еще один тренд сезона. Летом модницы берут их с собой буквально везде. Вместительная соломенная сумка легко может заменить кожаный или замшевый шоппер. Вы можете сочетать ее с любым типом одежды: от строгого до более расслабленного.

Резиновые вьетнамки

Вроде бы только-только мы приняли тренд на кожаные вьетнамки, как теперь в моду вошли и те самые резиновые. Сегодня эту традиционно пляжную обувь всё чаще и чаще мы видим на популярных инфлюэнсерах, а Дженнифер Лоуренс и вовсе прошлась в них по красной дорожке. Резиновые вьетнамки идеально сочетаются с льняными брюками и элегантными сарафанами.

Вещи в технике «кроше»

Они больше не считаются исключительно пляжной одеждой. Если вы не готовы носить кроше с головы до ног, сочетайте изделия в этой технике с моделями из более привычных материалов. Например, вязаные юбки будут хорошо сочетаться с льняными рубашками, а вязаные топы — с джинсовыми шортами.

Пляжный сарафан

Выбирая сарафан для города, мы чаще всего обращаем внимание на строгий крой изделия, который подойдет для любой ситуации. Однако в такие жаркие летние деньки лучшим выбором станут свободные пляжные сарафаны. Тонкая свободная одежда из льна или хлопка позволит вам чувствовать себя комфортно и в то же время выглядеть очень стильно.